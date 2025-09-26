Karol Nawrocki i Marta Nawrocka wspólnie wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Pierwsza dama wzięła udział w Narodowym Czytaniu na Manhattanie, w Nowym Jorku spotkała się też z polskimi businesswoman. Na tym nie koniec, bo miała okazję porozmawiać z Melanią Trump. Okazuje się też, że w Nowym Jorku natknęła się na... polskich celebrytów znanych z randkowego show.

Marta Nawrocka na zdjęciu z celebrytami. Co za przypadek!

Wizyta w USA była dla Marty Nawrockiej bogata w przygody. Okazuje się, że pierwsza dama 25 września spacerowała Mostem Brooklińskim, gdzie spotkała się z dwoma polskimi influencerami - Brunem Wolnym i Jędrzejem Urbańskim, którzy zyskali popularność dzięki reality show Netfliksa - "Love Never Lies". Drugi z wymienionych celebrytów pochwalił się na InstaStories spotkaniem z Nawrocką i dokładnie je zrelacjonował.

Urbański twierdzi, że to całkowity przypadek, że on i Wolny wpadli na Nawrocką. Skorzystali jednak z okazji i porozmawiali z pierwszą damą i zrobili sobie z nią pamiątkowe zdjęcie. "Randomowych zdarzeń ciąg dalszy. Może Kardashianki nas ominęły, ale totalnie przypadkiem, spacerując mostem, spotkaliśmy panią Martę Nawrocką" - zaczął Urbański. "Nie skorzystać z okazji spotkania Pierwszej Damy na Moście Brooklińskim i nie zrobić sobie z nią zdjęcia? Please. W skrócie: był small talk, jej towarzyszki nas po chwili poznały, zapytała, czy tu mieszkamy (chciałbym) i życzyła mi wszystkiego naj z okazji urodzin" - czytamy we wpisie, do którego załączono pamiątkowe selfie z Nawrocką. Wspomnianą fotografię znajdziecie w naszej galerii.

Marta Nawrocka sypała żartami jak z rękawa

22 września Marta Nawrocka odwiedziła jedną z nowojorskich pierogarni, by spotkać się z pracującą tam Polonią. Pod budynkiem na pierwszą damę czekała grupa młodzieży z Nowego Dworu Gdańskiego. Zaskoczona Nawrocka porozmawiała z licealistami. - Co widzieliście? Na pewno więcej niż ja, bo mnie przewożą tylko z punktu do punktu - śmiała się. W pewnym momencie zaczęła zachwalać produkty lokalnej pierogarni, żartując, że sama przygotowała potrawy. - Sama lepiłam! - rzuciła, co wywołało salwy śmiechu wśród licealistów.