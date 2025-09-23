Karol Nawrocki poleciał do Stanów Zjednoczonych wraz z małżonką. Para prezydencka rozpoczęła wizytę 21 września od Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, które bardzo często nazywane jest "amerykańską Częstochową". Natomiast 22 września prezydent pojawił się w Sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ, by wziąć udział uroczystościach związanych z 80. rocznicą powstania organizacji. Kamery uchwyciły, co zrobił polityk.
Na profilu "Szkła kontaktowego" w serwisie X pojawiło się krótkie nagranie z udziałem polskiego prezydenta, które szybko stało się viralem. Karol Nawrocki stoi na nim w Sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ i dyskutuje ze swoimi doradcami. W pewnym momencie jeden z jego asystentów podchodzi i przekazuje mu pudełko, które polityk szybko przechwytuje. Prezydent coś z niego wyciąga i chowa opakowanie do marynarki. Chwilę później widzimy jak wkłada coś do ust - był to najpewniej snus, z którym głowa państwa została przyłapana podczas jednej z debat. "Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne" -tłumaczył wówczas sprawę w mediach społecznościowych szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker.
Po mszy, która odbyła się we wspomnianym już w Doylestown, Nawrocki miał okazję spotkać się z Polonią. W tłumie wypatrzył dziewczynkę, która poinformowała, że tata nie mógł się pojawić wraz z nią. Poprosiła polityka o pozdrowienia. Głowa państwa nie zastanawiała się długo. Nawrocki sięgnął po telefon. - Super ma pan córkę. Mówi: tata pozdrawia. Ja pana też pozdrawiam. Muszę ratować córkę, bo gniotą ją, a dzielnie stoi - mówił polityk i przy okazji nazwał dziewczynkę "twardzielką". Nagranie z tej sytuacji pojawiło się na oficjalnym profilu prezydenta na X. "Tata nie mógł przyjechać na spotkanie z Karolem Nawrockim, ale nic straconego - dzielna córka załatwiła rozmowę!" - napisano w opisie postu.
