Donald Trump przyleciał wraz z żoną Melanią do Wielkiej Brytanii na zaproszenie rodziny królewskiej. Para prezydencka odwiedziła m.in. zamek w Windsorze, gdzie royalsi zorganizowali oficjalny bankiet dla swoich gości. Po powrocie do USA Trump opowiedział dziennikarzom, jak przebiegła jego wizyta u króla Karola III. Nie krył przy tym zadowolenia.

Donald Trump wrócił z Wielkiej Brytanii. Wyjawił, czy wizytę u rodziny królewskiej może uznać za udaną

Wracając do Stanów Zjednoczonych, Trump odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy, którzy pytali go odczucia po wizycie u rodziny królewskiej. Jedno z nich dotyczyło ulubionego momentu pobytu prezydenta w Wielkiej Brytanii. - Nie wiem, myślę, że po prostu przebywanie z królem Karolem. To wspaniały człowiek. Miałem okazję poznać go bardzo dobrze. Znałem go wcześniej, ale teraz znam go jeszcze lepiej - skomentował Trump. Polityk docenił również dzieła sztuki, które miał możliwość podziwiać na królewskim dworze. - Widziałem więcej obrazów i posągów niż jakikolwiek człowiek kiedykolwiek widział. Ale traktowali [rodzina królewska - red.] nas wspaniale. Traktowali nasz kraj wspaniale - dodał Trump. Prezydent wypowiedział się również na temat zorganizowanego w Windsorze bankietu. Na pytanie o to, co jadł podczas wydarzenia, wypalił jednym zdaniem.

Cokolwiek, do cholery, nam zaserwowano

- powiedział. - Uważam, że to, jak to zrobili, było wyrazem prawdziwego szacunku dla naszego kraju, ponieważ wczorajszy wieczór był piękny. Gościliśmy tam najważniejszych ludzi na świecie. To był okaz szacunku dla naszego kraju - podsumował przywódca USA.

Donald Trump wyjawił prawdę o relacji jego żony i księżnej Kate. "Ona też wiele przeszła"

Prezydent USA został także zapytany o odczucia swojej małżonki Melanii, oraz o to, czy spędziła dobrze czas u boku księżnej Kate. Panie udały się wspólnie m.in. na spotkanie z dziećmi z grupy Scouts Squirrels. - Tak. Uważa, że [księżna Kate - red.] jest wspaniała. Ja też. Siedziałem z nią wczoraj wieczorem, Melania poszła z nią dzisiaj. To naprawdę wspaniała osoba. Ona też wiele przeszła, ale mam nadzieję, że to już za nią - odpowiedział Donald Trump. Polityk określił mianem "wspaniałej osoby" również księcia Williama.