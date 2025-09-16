Już we wtorek, 16 września, Donald Trump wraz z żoną, Melanią Trump przybędzie do Wielkiej Brytanii. Wizyta potrwa dwa dni i będzie jego drugą państwową wizytą w tym kraju. Pałac Buckingham potwierdził szczegóły uroczystości, w których weźmie udział prezydent Stanów Zjednoczonych.
Podczas wizyty prezydenta USA zaplanowano m.in. tradycyjną procesję powozów, która poprowadzi gości do zamku Windsor. Tam, na dziedzińcu, odbędzie się oficjalne powitanie Donalda Trumpa jako głowy państwa. Jednym z ważniejszych momentów będzie wizyta w kaplicy św. Jerzego, gdzie para prezydencka odda hołd zmarłej królowej Elżbiecie II, składając wieniec na jej grobie (8 września minęły trzy lata od śmierci monarchini).
W związku z wizytą wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad Windsorem. Do 18 września obowiązuje zakaz używania dronów i innych niewielkich statków powietrznych, z wyjątkiem tych należących do służb porządkowych. Zaplanowano również widowiskową ceremonię "Beating Retreat", która zakończy się przelotem myśliwców F-35 oraz występem słynnego zespołu akrobacyjnego Red Arrows. Kulminacyjnym punktem wizyty będzie uroczysty bankiet z udziałem rodziny królewskiej. Podczas przyjęcia przemówienia wygłoszą zarówno król Karol III, jak i Donald Trump. Z kolei Melania Trump oraz księżna Kate spotkają się z Dwaynem Fieldsem, szefem organizacji skautów, oraz uczestnikami programu Scouts Quirells.
Według brytyjskich władz będzie to jedno z najważniejszych i najbardziej wymagających logistycznie wydarzeń od czasu koronacji króla Karola III w 2023 roku. Ze względu na niedawne zabójstwo Charliego Kirka oraz próbę zamachu na Trumpa w 2024 roku, władze zdecydowały się na wprowadzenie szczególnych środków bezpieczeństwa. Jak donosi "New York Times", operacja ochrony prezydenta USA obejmuje kontrolę zarówno przestrzeni naziemnej, jak i powietrznej. Simon Morgan, były oficer ochrony rodziny królewskiej, zaznaczył, że "podwojone zostaną wysiłki, by żadna pozycja, z której można potencjalnie oddać strzał, nie pozostała niechroniona". Z kolei inspektor Matthew Wilkinson ujawnił, że operacja obejmie działania służb z ziemi, powietrza i wody, a część taktyk ochronnych pozostanie tajna.
