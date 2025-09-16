Już we wtorek, 16 września, Donald Trump wraz z żoną, Melanią Trump przybędzie do Wielkiej Brytanii. Wizyta potrwa dwa dni i będzie jego drugą państwową wizytą w tym kraju. Pałac Buckingham potwierdził szczegóły uroczystości, w których weźmie udział prezydent Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego u Trumpa nie było Nawrockiego? Bo jest antyukraiński

Donald Trump z wizytą w Wielkiej Brytanii. Odwiedzi grób królowej Elżbiety II i weźmie udział w bankiecie

Podczas wizyty prezydenta USA zaplanowano m.in. tradycyjną procesję powozów, która poprowadzi gości do zamku Windsor. Tam, na dziedzińcu, odbędzie się oficjalne powitanie Donalda Trumpa jako głowy państwa. Jednym z ważniejszych momentów będzie wizyta w kaplicy św. Jerzego, gdzie para prezydencka odda hołd zmarłej królowej Elżbiecie II, składając wieniec na jej grobie (8 września minęły trzy lata od śmierci monarchini).

W związku z wizytą wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad Windsorem. Do 18 września obowiązuje zakaz używania dronów i innych niewielkich statków powietrznych, z wyjątkiem tych należących do służb porządkowych. Zaplanowano również widowiskową ceremonię "Beating Retreat", która zakończy się przelotem myśliwców F-35 oraz występem słynnego zespołu akrobacyjnego Red Arrows. Kulminacyjnym punktem wizyty będzie uroczysty bankiet z udziałem rodziny królewskiej. Podczas przyjęcia przemówienia wygłoszą zarówno król Karol III, jak i Donald Trump. Z kolei Melania Trump oraz księżna Kate spotkają się z Dwaynem Fieldsem, szefem organizacji skautów, oraz uczestnikami programu Scouts Quirells.

Wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa

Według brytyjskich władz będzie to jedno z najważniejszych i najbardziej wymagających logistycznie wydarzeń od czasu koronacji króla Karola III w 2023 roku. Ze względu na niedawne zabójstwo Charliego Kirka oraz próbę zamachu na Trumpa w 2024 roku, władze zdecydowały się na wprowadzenie szczególnych środków bezpieczeństwa. Jak donosi "New York Times", operacja ochrony prezydenta USA obejmuje kontrolę zarówno przestrzeni naziemnej, jak i powietrznej. Simon Morgan, były oficer ochrony rodziny królewskiej, zaznaczył, że "podwojone zostaną wysiłki, by żadna pozycja, z której można potencjalnie oddać strzał, nie pozostała niechroniona". Z kolei inspektor Matthew Wilkinson ujawnił, że operacja obejmie działania służb z ziemi, powietrza i wody, a część taktyk ochronnych pozostanie tajna.