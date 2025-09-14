W dniach 13-14 września w Warszawie odbyły się Dożynki Prezydenckie - wydarzenie, które od lat stanowi wyraz uznania dla ciężkiej pracy rolników i podziękowania za zebrane plony. W tegorocznych obchodach udział wzięła para prezydencka - Karol i Marta Nawroccy. Podczas uroczystości prezydent wygłosił przemówienie, w którym nie tylko podkreślił znaczenie tradycji dożynkowych, ale również zaskoczył publiczność lekkim żartem. O co chodzi?

Karol Nawrocki w humorze. Żart podczas Dożynek Prezydenckich zaskoczył publiczność

Wszystko za sprawą jednej z nagrodzonych miejscowości - wsi Kłopot z województwa lubuskiego, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Prezydent z uznaniem wypowiadał się o poziomie artystycznym prac konkursowych. W ramach nagrody głowa państwa zapowiedziała wizytę w zwycięskiej miejscowości. Nie omieszkał przy tym odnieść się żartobliwie do jej nazwy. - Widzimy się w Kłopocie z państwem. Z przyjemnością przyjadę i tak mówi także regulamin tego konkursu - zapowiedział, wywołując uśmiech wśród zebranych. Na tym jednak nie skończył. - To nie będzie żaden kłopot, tylko to będzie wielka przyjemność - skwitował.

Na zakończenie swojego wystąpienia, prezydent podziękował wszystkim twórcom wieńców za ich zaangażowanie i artystyczne podejście do tradycji. - Gratuluję naszym artystom. Niech żyje polska wieś, niech żyje Polska! - podsumował Karol Nawrocki.

Marta Nawrocka pod okiem stylistki. Ten detal zasłużył na pochwałę

W trakcie Dożynek Prezydenckich w Warszawie, Nawroccy zwrócili uwagę nie tylko swoją obecnością, ale i stylizacjami. Pierwsza dama wybrała sukienkę w masełkowym kolorze, czarne szpilki i delikatną biżuterię. Stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła jej strój pozytywnie, podkreślając, że jasny kolor dodaje lekkości i elegancji. Zwróciła też uwagę na ciekawy detal sukienki - trójwymiarowość sylwetki z akcentem na talię i subtelnym marszczeniem z tyłu, co optycznie odciąża biodra. Całość uznała za przemyślaną i zgodną z aktualnymi trendami.