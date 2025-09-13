13 września w "Dzień dobry TVN" wyemitowano rozmowę Doroty Wellman z Aleksandrem i Jolantą Kwaśniewskimi. Dziennikarka postanowiła porozmawiać z byłą parą prezydencką na nieco bardziej osobiste tematy. Podczas wywiadu małżeństwo opowiedziało m.in. o początkach swojej relacji. W pewnym momencie Wellman pokusiła się o uwagę na temat ostatnich wystąpień Kwaśniewskiego. Reakcja polityka zaskoczyła prowadzącą.

Aleksander Kwaśniewski nie zwalnia tempa. "Skończyłem prezydenturę jako młody człowiek"

Dorota Wellman zauważyła, że polityk chętnie pojawia się w różnych programach, gdzie najczęściej jest komentatorem i ekspertem od bieżących wydarzeń. - Panie prezydencie, pan poza tym, że jest komentatorem wszystkich możliwych stacji telewizyjnych... - zaczęła. Nagle wtrącił się Kwaśniewski. - Zazdrość przemówiła, że do innych? - wypalił. Wellman była nieco zaskoczona, ale nie dała się zbić z tropu. Postanowiła nieco zażartować z całej sytuacji. - Tak, tak, a jak, że do innych - mówiła, udając urażoną. Po chwili rozmowa wróciła na właściwe tory. Kwaśniewski zdradził, z czego wynika jego aktywność w mediach - Skończyłem prezydenturę jako młody człowiek. Miałem 51 lat, więc to było za wcześnie, żeby cieszyć się z tej niewysokiej pensji byłego prezydenta - przyznał.

Kwaśniewscy zdradzili sekret udanego małżeństwa. "Nadajemy na tych samych falach"

Małżeństwo opowiedziało także nieco więcej na temat swojej relacji. Na pytanie o sekret udanego związku Kwaśniewski odpowiedział krótko. - Po prostu się lubimy. (...) Ta miłość przekształca się w przyjaźń - zaczął - Dla dobrego związku miłość to za mało - dodała od siebie Kwaśniewska. - My nadajemy na tych samych falach, mamy bardzo podobne poczucie humoru. Mamy podobne pasje. To jest szalenie ważne. Olek jeździ na nartach dzięki mojej namowie i mojej wytrwałości. (...) Kochamy ludzi i podróże. Jesteśmy ciekawi i tych nowych miejsc, i ludzi - opowiadała.

Były prezydent podzielił się też zaskakującą historią. Okazuje się, że podczas jednej z podróży poznał w samolocie królową Bhutanu. - Przypadkowo, na którymś z lotnisk europejskich, samolot się spóźniał. Podszedł do mnie kapitan. W pierwszym rzędzie po drugiej stronie siedziała bardzo elegancka pani, o takiej azjatyckiej urodzie. (...) I on do mnie po polsku mówi: "Panie prezydencie, panie prezydencie". Ja słyszę, że ona słyszy "Panie prezydencie", więc po angielsku jej wytłumaczyłem, dlaczego samolot się spóźnia. Wypadało się przedstawić, więc mówię, że jestem byłym prezydentem Polski, a ona, że jest królową Bhutanu.