Rafał Trzaskowski znów znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez zmianę wizerunku. - Drodzy Państwo, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj jesteśmy na Święcie Straży Miejskiej - napisał w mediach społecznościowych 9 września. Jednak to nie wydarzenie, a nowy wygląd polityka wywołał największe poruszenie. Trzaskowski zdecydował się na subtelną, choć zauważalną metamorfozę -zapuścił wąsa. To wystarczyło, by rozpalić dyskusję w komentarzach. "Ale piękny wąs! Idzie zmiana wizerunku", "Cóż za dorodny wąs", "No, no, zmiana na plus" - pisali internauci. Jednak jak się okazuje, to jeszcze nie koniec. Polityk właśnie opublikował kolejne, niecodzienne zdjęcie, które ponownie wywołało lawinę komentarzy.

Rafał Trzaskowski pokazał wąsa, ale na tym nie koniec. Okulary to hit

Choć wąs Rafała Trzaskowskiego sam w sobie wywołał niemałe poruszenie, prezydent Warszawy nie poprzestał na tej jednej zmianie. 9 września, późnym wieczorem, opublikował na swoim Instagramie kolejne zdjęcie, które ponownie rozpaliło dyskusję w sieci. Tym razem Trzaskowski pokazał się w zupełnie nieformalnej odsłonie: leżący na kanapie, z dużymi słuchawkami na uszach i w jaskrawo czerwonych okrągłych okularach, które natychmiast przyciągają uwagę. W tle widać regał z płytami - całość tworzy atmosferę relaksu. "Gośka mówi, że tylko ludzie urodzeni w latach 70’ kumają bazę, ale że się nie odważę na taką stylówę. Ja się nie odważę?" - podpisał zdjęcie. Co sądzicie o tej przemianie? Zdjęcie, o którym mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Rafał Trzaskowski w ogniu zmian. Pod najnowszym zdjęciem lawina komentarzy. "Czy to Tony Stark?"

Internauci od razu zareagowali na ten nietypowy widok. "Obłędnie", "Kapitalne okulary, super stylowe", "Nie poznałam. Kreatywnie", "Pasują panu te okularki bardzo" - pisali pod postem. Padły także oryginalne porównania do znanych osób. "Myślałem, że to Piróg i Owsiak w jednym. A tu Rafał Trzaskowski", "Czy to Tony Stark?", "Myślałam, że to Lou Reed po liftingu" - czytamy.