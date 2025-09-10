Rafał Trzaskowski znów znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez zmianę wizerunku. - Drodzy Państwo, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj jesteśmy na Święcie Straży Miejskiej - napisał w mediach społecznościowych 9 września. Jednak to nie wydarzenie, a nowy wygląd polityka wywołał największe poruszenie. Trzaskowski zdecydował się na subtelną, choć zauważalną metamorfozę -zapuścił wąsa. To wystarczyło, by rozpalić dyskusję w komentarzach. "Ale piękny wąs! Idzie zmiana wizerunku", "Cóż za dorodny wąs", "No, no, zmiana na plus" - pisali internauci. Jednak jak się okazuje, to jeszcze nie koniec. Polityk właśnie opublikował kolejne, niecodzienne zdjęcie, które ponownie wywołało lawinę komentarzy.
Choć wąs Rafała Trzaskowskiego sam w sobie wywołał niemałe poruszenie, prezydent Warszawy nie poprzestał na tej jednej zmianie. 9 września, późnym wieczorem, opublikował na swoim Instagramie kolejne zdjęcie, które ponownie rozpaliło dyskusję w sieci. Tym razem Trzaskowski pokazał się w zupełnie nieformalnej odsłonie: leżący na kanapie, z dużymi słuchawkami na uszach i w jaskrawo czerwonych okrągłych okularach, które natychmiast przyciągają uwagę. W tle widać regał z płytami - całość tworzy atmosferę relaksu. "Gośka mówi, że tylko ludzie urodzeni w latach 70’ kumają bazę, ale że się nie odważę na taką stylówę. Ja się nie odważę?" - podpisał zdjęcie. Co sądzicie o tej przemianie? Zdjęcie, o którym mowa, zobaczycie w naszej galerii:
Internauci od razu zareagowali na ten nietypowy widok. "Obłędnie", "Kapitalne okulary, super stylowe", "Nie poznałam. Kreatywnie", "Pasują panu te okularki bardzo" - pisali pod postem. Padły także oryginalne porównania do znanych osób. "Myślałem, że to Piróg i Owsiak w jednym. A tu Rafał Trzaskowski", "Czy to Tony Stark?", "Myślałam, że to Lou Reed po liftingu" - czytamy.
