Mimo przegranych wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski nie zwalnia tempa. Aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie informuje o swoich aktywnościach. 9 września Rafał Trzaskowski zaprezentował internautom nowy wizerunek. Polityk zdecydował się na metamorfozę i zapuścił wąsa. Zdania na temat jego wyglądu były podzielone. "Cóż za dorodny wąs", "No, no, zmiana na plus", "Kompletnie nie pasuje" - pisali internauci na platformie X. Wiadomo, co na ten temat sądzi ekspertka.

REKLAMA

Zobacz wideo Radni i ekolodzy apelowal i do Trzaskowskiego. Chodzi o Wisłę

Rafał Trzaskowski celowo zmienił wizerunek? Zaskakujące słowa

Stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła w rozmowie z Faktem metamorfozę Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem ekspertki zmiana w wyglądzie polityka to nie przypadek. Co prezydent Warszawy chciał przekazać? "Za każdą zmianą wizerunku zwykle kryje się coś więcej niż tylko estetyka. To sygnał zamknięcia pewnego etapu albo początek nowego. W przypadku Rafała Trzaskowskiego być może mamy do czynienia z obydwoma wymiarami. Po pierwsze, to może być koniec pewnych złudzeń i kres okresu niewinności, w którym można było funkcjonować w roli wiecznego obiecującego. Po drugie to może być początek nowej drogi: budowania wizerunku polityka skupionego na realnych rezultatach i przygotowanego do walki o nowe polityczne wyzwania" - powiedziała. Zdjęcia Rafała Trzaskowskiego po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii.

Galeria Rafał TrzaskowskiOtwórz galerię

Rafał Trzaskowski odcina się od wizerunku "wiecznego chłopca"? Stylistka mówi wprost

Ewa Rubasińska-Ianiro stwierdziła, że Rafał Trzaskowski próbuje wejść w rolę "dojrzałego polityka, mężczyzny, a nie wiecznego chłopca". Jej zdaniem subtelna zmiana wizerunku to strzał w dziesiątkę. "Z perspektywy wizerunku: ruch prosty, a jednak skuteczny. (...) Młodzieńczy wygląd Trzaskowskiego od lat był jego atutem, bo pozwalał mu promieniować świeżością i energią. Ale jednocześnie bywał przekleństwem: utrwalał obraz 'wiecznie młodego na dorobku', nie do końca statecznego, którego obietnicom nie zawsze można zaufać" - dodała w rozmowie z tabloidem. Zaznaczyła, że wąsy to mocny akcent.