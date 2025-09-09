Rafał Trzaskowski w ostatnim czasie jest jeszcze bardziej aktywny w mediach społecznościowych niż zwykle. Prezydent Warszawy na bieżąco informuje swoich obserwatorów o codziennej pracy, realizowanych projektach i planowanych inicjatywach. Dzięki temu jego profil stał się nie tylko źródłem politycznych wiadomości, ale też miejscem, w którym można podejrzeć kulisy pracy w stołecznym ratuszu. Ostatnio prezydent miasta pojawił się na ważnym wydarzeniu. - Drodzy Państwo, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj jesteśmy na Święcie Straży Miejskiej - poinformował. Uwagę od razu zwróciła zmiana w jego wyglądzie.

Rafał Trzaskowski postanowił poeksperymentować z wyglądem. Musicie to zobaczyć

9 września Trzaskowski na swoim profilu zaskoczył obserwatorów nowym wizerunkiem. Prezydent Warszawy zdecydował się na subtelną metamorfozę i zapuścił wąsa, którego wcześniej nie nosił. Internauci od razu zareagowali na zmianę. "Ale piękny wąs! Idzie zmiana wizerunku", "Cóż za dorodny wąs", "No, no, zmiana na plus" - czytamy na X. Znaleźli się i tacy, którym metamorfoza nie do końca przypadła do gustu. "Cóż to za wąsik? Kompletnie nie pasuje", "Nie jestem przekonany do tej zmiany w wyglądzie" - pisali. A wy co uważacie na ten temat? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Rafał Trzaskowski prywatnie. Żona wyjawiła prawdę na jego temat

W niedawnym wywiadzie z "Faktem" Małgorzata Trzaskowska uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak Rafał Trzaskowski zachowuje się w domowym zaciszu. "Lubimy spędzić długi, spokojny poranek razem, najlepiej z późnym, rodzinnym śniadaniem. W ciągu dnia lubimy spacery, rowery albo po prostu spokojny czas w domu. (...) Jeśli mamy czas wolny, to wieczory często spędzamy z przyjaciółmi, wspólnie gotując" - opowiadała. Okazuje się, że prezydent Warszawy lubi także poszaleć w kuchni. "Mąż jest kreatorem w kuchni, lubi odkrywać nowe smaki, dodawać zaskakujące składniki i modyfikować przepisy. Uwielbiam wiele dań, które przygotowuje (...). Rafał ma wyjątkowy kulinarny talent" - dodała.