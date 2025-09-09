Powrót na stronę główną
Rafał Trzaskowski już tak nie wygląda! Internauci reagują na metamorfozę
Rafał Trzaskowski zaskoczył swoich obserwatorów metamorfozą. Na komentarze internautów nie trzeba było długo czekać. Jak oceniają nowy wizerunek polityka?
Rafał Trzaskowski w ostatnim czasie jest jeszcze bardziej aktywny w mediach społecznościowych niż zwykle. Prezydent Warszawy na bieżąco informuje swoich obserwatorów o codziennej pracy,  realizowanych projektach i planowanych inicjatywach. Dzięki temu jego profil stał się nie tylko źródłem politycznych wiadomości, ale też miejscem, w którym można podejrzeć kulisy pracy w stołecznym ratuszu. Ostatnio prezydent miasta pojawił się na ważnym wydarzeniu. - Drodzy Państwo, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj jesteśmy na Święcie Straży Miejskiej - poinformował. Uwagę od razu zwróciła zmiana w jego wyglądzie.  

Rafał Trzaskowski postanowił poeksperymentować z wyglądem. Musicie to zobaczyć 

9 września Trzaskowski na swoim profilu zaskoczył obserwatorów nowym wizerunkiem. Prezydent Warszawy zdecydował się na subtelną metamorfozę i zapuścił wąsa, którego wcześniej nie nosił. Internauci od razu zareagowali na zmianę. "Ale piękny wąs! Idzie zmiana wizerunku", "Cóż za dorodny wąs", "No, no, zmiana na plus" - czytamy na X. Znaleźli się i tacy, którym metamorfoza nie do końca przypadła do gustu. "Cóż to za wąsik? Kompletnie nie pasuje", "Nie jestem przekonany do tej zmiany w wyglądzie" - pisali. A wy co uważacie na ten temat? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. 

Rafał Trzaskowski prywatnie. Żona wyjawiła prawdę na jego temat 

W niedawnym wywiadzie z "Faktem" Małgorzata Trzaskowska uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak Rafał Trzaskowski zachowuje się w domowym zaciszu. "Lubimy spędzić długi, spokojny poranek razem, najlepiej z późnym, rodzinnym śniadaniem. W ciągu dnia lubimy spacery, rowery albo po prostu spokojny czas w domu. (...) Jeśli mamy czas wolny, to wieczory często spędzamy z przyjaciółmi, wspólnie gotując" - opowiadała. Okazuje się, że prezydent Warszawy lubi także poszaleć w kuchni. "Mąż jest kreatorem w kuchni, lubi odkrywać nowe smaki, dodawać zaskakujące składniki i modyfikować przepisy. Uwielbiam wiele dań, które przygotowuje (...). Rafał ma wyjątkowy kulinarny talent" - dodała

