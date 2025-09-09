Andrzej Duda od ponad miesiąca nie piastuje już stanowiska prezydenta. Polityk chętnie udziela za to wywiadów, w których zdradza kulisy swojego prywatnego życia. Sekrety byłej głowy państwa chętnie ujawniają też inni. Były osobisty fotograf prezydenta wydał właśnie książkę, w której opisał tajniki współpracy.

Były fotograf Andrzeja Dudy w szczerym wyznaniu. Tych zdjęć były prezydent nie chciał upubliczniać

W swojej książce "Fotograf prezydenta", której fragmenty opublikował "Super Express", Jakub Szymczuk ujawnił kilka nieznanych historii dotyczących zdjęć, które robił Andrzejowi Dudzie. Zdradził między innymi, jakich zdjęć były prezydent nie chciał publikować. Okazuje się, że polityk nie ingerował często w pracę fotografa.

Chodzi między innymi o uwiecznienie momentu, kiedy całował w rękę szefową niemieckiego rządu. To byłaby wizerunkowa katastrofa. Kontekst zostałby natychmiast wypaczony, przerobiony na setki memów

- czytamy. Kolejna sytuacja dotyczyła zdjęcia z osobą w kryzysie bezdomności, które wykonano Dudzie. Później okazało się, że mężczyzna, z którym sfotografowano prezydenta, chorował na gruźlicę, co wywołało przerażenie u funkcjonariuszy SOP. Nie to było jednak powodem zatrzymania publikacji. "Prezydent przytulił tego mężczyznę w takim serdecznym geście. Zdjęcie z tej chwili jest niezwykłe. To jedno z moich ulubionych. Szef prosił, żeby tego zdjęcia nie publikować przynajmniej na stronie i tym bardziej w social mediach. Nie chciał na tym budować swojego wizerunku, bo fotografia była tak poetycka, że mogłaby zostać odebrana jako pretensjonalna gra na emocjach" - wyjawił Szymczuk.

Z tego zdjęcia Andrzej Duda nie był zadowolony. "Powiedział, że mu się nie podoba"

Były fotograf prezydenta zdradził, że Duda raczej nie blokował publikacji zdjęć. Pewnego dnia zadzwonił jednak do Szymczaka, że wykonane przez niego zdjęcie nie przypadło mu do gustu. "Pamiętam, jak już po opublikowaniu przeze mnie jednego ze zdjęć z wizyty w USA prezydent zadzwonił do mnie i powiedział, że mu się nie podoba. Uważał, że jest zbyt pompatyczne. Sfotografowałem wtedy prezydenta z dołu, na tle potężnych wieżowców" - możemy przeczytać.

