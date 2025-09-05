3 września doszło do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Tematem ich rozmów było przede wszystkim bezpieczeństwo i energetyka, a także kwestia negocjacji pokojowych zmierzających do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jeszcze przed przybyciem polskiego prezydenta Trump starał się nauczyć, jak się wymawia jego nazwisko, co z pewnością stanowiło wyzwanie. Amerykański polityk wybrał drogę na skróty i postanowił używać pseudonimu Nawrockiego.

Donald Trump zwracał się do Karola Nawrockiego ksywką z kampanii

Jeszcze w trakcie kampanii Nawrocki zapowiadał, że jedną z pierwszych podróży zagranicznych jako prezydent odbędzie do Stanów Zjednoczonych. I tak właśnie zrobił. Rozmowy z amerykańskim przywódcą poszły nadzwyczaj dobrze, a Nawrockiego docenili również politycy obozu rządzącego. Uwagę zwrócono przede wszystkim na deklarację Trumpa w kwestii amerykańskich żołnierzy, którzy mają pozostać w Polsce.

Poznaliśmy kulisy wizyty Nawrockiego w Białym Domu. Jak donosi "Super Express", jeszcze przed przybyciem polskiego prezydenta do Stanów Zjednoczonych, Trump próbował nauczyć się wymawiać jego nazwisko. Dowiedział się jednak, że zdarza się, że głowa naszego państwa nazywana jest "Now Rocky" - ten pseudonim pojawiał się często w trakcie kampanii wyborczej. Prezydent USA wykorzystał tę kwestię i tak zwracał się do Nawrockiego. - To był błysk w jego oku - relacjonuje rozmówca tabloidu. - Zamiast mozolnie uczyć się polskiej wymowy, Trump z radością zaczął mówić o "Now Rocky", nawiązując wprost do filmowej legendy - dodaje informator.

Karol Nawrocki podarował Donaldowi Trumpowi dwa prezenty. Co się tam znajdowało?

Polski prezydent nie poleciał do Stanów Zjednoczonych z pustymi rękoma. Podarował Trumpowi dwa prezenty, które nawiązywały do jego przemówień. - Prezydent Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi dwa prezenty. Pierwszym z nich był obraz nawiązujący do przemówienia Donalda Trumpa z 2017 roku. Drugim podarunkiem była opaska z Powstania Warszawskiego, z Woli z 1944 roku. Prezydent Trump także nawiązał do Powstania, do odwagi Polaków, więc ten prezent wpisał się w narrację - opowiedział "Super Expressowi" Adam Bielan, który wybrał się w podróż do USA wraz z prezydentem.