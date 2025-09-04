Karol Nawrocki wybrał się do Waszyngtonu, gdzie odbył spotkanie z prezydentem USA. Donald Trump ugościł naszego polityka w swoich "skromnych" progach, stawiając na sprawdzone menu. Amerykanie chcieli jak najlepiej ugościć Nawrockiego, dlatego postarali się przy komponowaniu menu. Jesteście ciekawi?

Karol Nawrocki na vipowskim obiedzie. To zaserwował mu sam Trump

Lunch w Białym Domu to znaczące wydarzenie, którego zapada w pamięć. Tak też z pewnością będzie u Karola Nawrockiego, który przekonał się, jak hojni i gościnni potrafią być Amerykanie. "Luncheon in honor of His Excellency Karol Nawrocki, President of the Republic of Poland" - taki nadruk widniał na stole, przy którym siedzieli politycy. Nie zabrakło skrzyżowanych dwóch flag oraz menu na poziomie. Na stole zaserwowano lekką sałatę Bibb z płatkami parmezanu i wędzonym winegretem pomidorowym, subtelny filet wołowy serwowany z ziemniakami cytrynowymi, grillowanymi karczochami, szpinakiem i sosem Dijon oraz w ramach deseru - gruszki w kremie miodowym z migdałowym sable i lodami jabłkowymi. Menu zatem było vipowskie, wyszukane i nawiązujące do amerykańskich tradycji. Wspólny lunch to coś więcej niż posiłek. Takie spotkanie otwiera furtkę do wzajemnego zaufania oraz nawiązania bliższej więzi.

Karol Nawrocki nie przyleciał do Trumpa z pustymi rękami. To mu podarował

Prezydent Polski starannie przygotował się do spotkania z Trumpem. Zadbał nie tylko o kwestie merytoryczne, ale i gest. - Prezydent Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi dwa prezenty. Pierwszym z nich był obraz nawiązujący do przemówienia Donalda Trumpa z 2017 roku. Drugim podarunkiem była opaska z Powstania Warszawskiego, z Woli z 1944 roku. - Prezydent Trump także nawiązał do Powstania, do odwagi Polaków, więc ten prezent wpisał się w narrację - ujawnił Adam Bielan w rozmowie z "Super Expressem". Jesteście ciekawi, jak naszego polityka przyjął Trump? - Prezydent Donald Trump przyjął prezydenta Karola Nawrockiego bardzo serdecznie. Wspomniał, że jest silnym facetem. Było widać wielką sympatię - czytamy.