Karol Nawrocki wybrał się w środę 3 września do Waszyngtonu, gdzie w Białym Domu gościł go Donald Trump. Prezydenci rozmawiali ze sobą podczas oficjalnego spotkania w Gabinecie Owalnym. Co ciekawe, media ustaliły, że polska głowa państwa podarowała Trumpowi dwa cenne prezenty. Podarunki nawiązywały do słów prezydenta USA z przeszłości.

Karol Nawrocki obdarował Donalda Trumpa. Wiadomo, jakie prezenty otrzymał prezydent USA

Do Stanów Zjednoczonych wraz z Karolem Nawrockim udał się Adam Bielan. To właśnie z nim postanowił skontaktować się "Super Express", dzięki czemu redakcja dowiedziała się, jakie prezenty otrzymał Donald Trump od Polaków. - Prezydent Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi dwa prezenty. Pierwszym z nich był obraz nawiązujący do przemówienia Donalda Trumpa z 2017 roku. Drugim podarunkiem była opaska z Powstania Warszawskiego, z Woli z 1944 roku. Prezydent Trump także nawiązał do Powstania, do odwagi Polaków, więc ten prezent wpisał się w narrację - opowiedział Bielan.

Polityk wyjawił również, co miało się dziać za zamkniętymi drzwiami Gabinetu Owalnego. - Prezydent Donald Trump przyjął prezydenta Karola Nawrockiego bardzo serdecznie. Wspomniał, że jest silnym facetem. Było widać wielką sympatię - skomentował obecny w Waszyngtonie Bielan.

Ekspertka przyjrzała się zdjęciom ze spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Wspomniała o ciepłym przyjęciu

Po spotkaniu prezydentów w mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia z Białego Domu. Plotek poprosił o ich ocenę trenerkę wystąpień publicznych Annę Kulmę. Ekspertka przyjrzała się przede wszystkim jednemu z nich. - Karol Nawrocki uśmiecha się, pokazując uniesioną do góry dłoń w kierunku Trumpa. Biorąc pod uwagę kontekst wizyty, to gest zadowolenia ze strony Nawrockiego. Trump wskazuje z kolei na Nawrockiego podczas wykonywania tego gestu, co znając kontekst, raczej oznacza ciepłe przyjęcie - oceniła znawczyni. - Z perspektywy PR-u Nawrockiego to dość ciekawe zdjęcie. Jest on w pozie wręcz "firmowej" - dodała Anna Kulma.