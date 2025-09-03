Joanna Senyszyn na nowo zaistniała w świadomości wyborców, gdy zdecydowała się na kandydowanie na prezydenta. Polityczka zyskała na popularności, biorąc udział w debatach. Według wielu miała celne odpowiedzi i wykazywała się sporą wiedzą. Na fali popularności zdecydowała się nawet założyć własną partię i cały czas działa w mediach. Pojawiła się również w programie Kuby Wojewódzkiego. Jednym z podjętych tematów była kwestia mieszkań należących do Senyszyn. Tak to podsumowała.

Joanna Senyszyn ma sześć mieszkań. Na polityce się ich nie dorobiła

To nie pierwszy razy, gdy polityczka wyjawia, że jest w posiadaniu wielu mieszkań. Jak jednak zaznacza, dorobiła się ich sama, często pracując na więcej niż jeden etat. - Czyli można się dorobić na polityce? - zagaił Wojewódzki, co Senyszyn skwitowała jasno słowem "nie". Prowadzący nie dowierzał. - Na polityce nie. Ja całe życie pracowałam. Przeszłam na emeryturę w wieku lat 70. Co wszystkim, jeżeli im zdrowie dopisuje i lubią swoją pracę, polecam. Dzięki temu emerytura wzrasta (...). Rzadko pracowałam na jednym etacie. Mój mąż też miał dobrze prosperującą kancelarię - opisywała była posłanka.

Joanna Senyszyn nie wytrzymała. Wbiła szpilę Kubie Wojewódzkiemu

- Sześć mieszkań to jest więcej niż jedno - wtrącił się Wojewódzki. - Uważałam, że to sensowniejsze zainwestowania niż w wódkę Palikota - odparła Senyszyn, wbijając szpilę dziennikarzowi. - Możecie nie klaskać, tego nie będzie w programie - zaśmiał się gospodarz programu. Tymi słowami polityczka nawiązała oczywiście do współpracy Wojewódzkiego i Palikota. "W roku 2020 Janusz Palikot zaproponował mi współpracę na rynku nowych produktów alkoholowych. Nigdy nie interesował mnie ten biznes, ale od dłuższego czasu nosiłem się z pomysłem wyprodukowania napojów opartych na suszu konopnym, więc uznałem to za dobrą okazję" – tłumaczył we wpisie w mediach społecznościowych dziennikarz, dodając, że poczynił spory błąd, robiąc biznes z Palikotem. Więcej dowiecie się tutaj: Wojewódzki odcina się od Palikota: Mój największy błąd inwestycyjny