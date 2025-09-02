1 września Karol Nawrocki i Marta Nawrocka pojawili się na inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie. Para prezydencka wygłosiła przemówienia oraz chętnie rozmawiała z uczniami placówki. Nie obyło się bez zdjęć. Okazuje się też, że grupa uczniów nagrała prezydenta i jego żonę. Filmik z zaskakującym dialogiem trafił do sieci i robi furorę.

Karol Nawrocki rozprawia z uczniami o... kebabie

Z nagrania wynika, że do pary prezydenckiej podeszła grupa uczniów. Jeden z chłopców zaczepił głowę państwa i zapytał, czy jeśli ich nagranie zbierze określoną liczbę polubień, to Nawrocki zje miejscowy kebab. - Mamy pytanie: na ile 'like' prezydent przyjedzie do nas tutaj na kebaba do Wolanowa? - słyszymy na nagraniu. Nawrocki wdał się z uczniem w dyskusję. - A jest dobry kebab w Wolanowie? - dopytywał. W odpowiedzi usłyszał, że "bardzo dobry". Prezydent na tym nie poprzestał. - Wołowy czy drobiowy? - pytał. Grupa chłopców wskazywała na mieszany. To wtedy prezydent zaczął chwalić się swoimi preferencjami kulinarnymi. - Najlepszy mieszany. A sos? Ja tylko z ostrym jem - zastrzegł prezydent. Chłopcy zapewnili polityka, że otrzyma danie z ostrym sosem. To miało przekonać prezydenta. - To przyjadę - zadeklarował. Kiedy chłopcy dopytywali, ile ich nagranie musi zdobyć polubień, zdezorientowany prezydent orzekł, że cztery. - Dobra, to wbijemy! - poinformowali go uczniowie.

Warto nadmienić, że całej sytuacji przyglądała się Marta Nawrocka. Mimo że pierwsza dama uśmiechała się, to nie sposób oprzeć się wrażeniu, że była zdezorientowana. Niespokojnie spoglądała na męża i w obiektyw.

Karola Nawrocki zaproszony na kebaba. W komentarzach się dzieje

Nagranie szybko stało się viralem i zaczęło pojawiać się nie tylko na TikToku, ale też X. W komentarzach internauci nie kryli zaskoczenia całą sytuacją. Niektórzy śmiali się też i oznaczali w komentarzach Książula, który zasłynął w sieci nagraniami, na których recenzował kebaby. "Dawać kolab z Książulem", "Co ty na to Książulo?" - czytamy.