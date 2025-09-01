Karol Nawrocki i Donald Tusk już kilkukrotnie mieli okazję spotkać się na oficjalnych wydarzeniach od momentu przejęcia stanowiska przez nowego prezydenta. 1 września głowa państwa oraz premier stawili się na obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, gdzie towarzyszyli im również marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Fakt" skontaktował się z ekspertem od mowy ciała Maurycym Sewerynem, który wziął pod lupę zachowanie prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska podczas wydarzenia.

Karol Nawrocki i Donald Tusk na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Mają świadomość tego, że są na świeczniku"

- Obaj panowie mają świadomość tego, że są na świeczniku, że są analizowani, obserwowani, filmowani, fotografowani. W związku z tym starają się robić wszystko, aby żaden z nich nie został uznany za słabszego - ocenił dla tabloidu specjalista. Ekspert zwrócił uwagę przede wszystkim na moment, w którym prezydent miał pochylić się w kierunku premiera, niejako zagadując do niego. - Na jednym ze zdjęć widać pana prezydenta, silnie pochylonego w stronę pana marszałka Hołowni i pana premiera. Zdjęcie to prezentuje w zakresie mowy ciała zaskoczenie ze strony pana premiera tym, że jest zaczepiany przez pana prezydenta. Nie spodziewał się tego. (...) Aczkolwiek trochę nie czuje się komfortowo z tego względu, że to nastąpiło. Widać to po poprawieniu marynarki - skomentował Maurycy Seweryn.

Próba kontaktu ze strony głowy państwa miała jednak przy tym zainteresować szefa rządu. - Wychylenie ciała, odchylenie ramienia, luźno spoczywająca prawa ręka i odchylenie uda, czyli kierowanie się w stronę osoby, z którą rozmawiamy. Gdyby nie sprawiało mu to przyjemności, tworzyłby barierę tak jak podczas ostatniej Rady Gabinetowej - dodał ekspert, nawiązując do mowy ciała Donalda Tuska.

Prezydent i pierwsza dama pojawili się na inauguracji roku szkolnego. Ekspertka nie ma złudzeń co do stroju Karola Nawrockiego

1 września Karol Nawrocki wraz z małżonką pojawili się także w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie, gdzie zainaugurowali nowy rok szkolny. Na prośbę Plotka stylizacji prezydenta przyjrzała się stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro. "Prezydent w tle prezentuje klasykę - marynarka i spodnie, eleganckie dodatki - solidnie, choć drobne niedociągnięcia zdradzają, że poranny pośpiech i obowiązki dają się we znaki. Jego rola w tej scenie jest raczej pobocznym uzupełnieniem, podczas gdy pierwsza dama prowadzi wizerunkowy show" - oceniła znawczyni. Opinię ekspertki o kreacji Marty Nawrockiej znajdziecie w artykule: "Nawroccy na inauguracji roku szkolnego. Stylistka spojrzała na ich stylizacje i ma jasne zdanie".