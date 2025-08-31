Robert Biedroń cieszy się sporą popularnością w mediach społecznościowych. Jego konto na Instagramie obserwuje prawie 290 tys. osób. Oprócz publikowania treści związanych ze sferą zawodową polityk co jakiś czas dzieli się z fanami prywatnością. 30 sierpnia opublikował na Instagramie fotografię z czasów swojej młodości. Internauci nie kryją zaskoczenia tym, jak wyglądał.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura polskich posłów w Parlamencie Europejskim. Biedroń starł się z posłem PiS

Robert Biedroń pokazał zdjęcie sprzed lat. Tak wyglądał jako nastolatek

Robert Biedroń niezwykle chętnie wraca do wspomnień. Teraz na Instagramie polityka znów pojawiła się archiwalna fotografia przedstawiająca go jako nastolatka. Okazuje się, że był ku temu powód. Jako że 1 września dla wielu uczniów rozpocznie się nowy rok szkolny, Biedroń postanowił wrócić wspomnieniami do czasów, kiedy sam był młodzieńcem. Na zamieszczonym w sieci zdjęciu widzimy go uśmiechniętego, beztroskiego i zupełnie jeszcze nieświadomego politycznej drogi, która go czeka. W oczy rzuca się fryzura z grzywką podobną do tej, którą nosił bohater "M jak miłość", Marek Mostowiak. Do kadru polityk załączył też wymowny wpis. "Uczniowie odliczają już ostatnie godziny wakacji. To dobry czas, aby przypomnieć sobie, że każdy z nas też był kiedyś piękny i młody" - napisał Biedroń.

Pod postem jak zwykle uaktywnili się internauci, którzy nie szczędzili politykowi komplementów. Część z nich zauważyła, że z upływem lat Biedroń wygląda coraz lepiej. "Pan Robert się starzeje jak wino!", "Teraz jesteś jeszcze piękniejszy", "To zdjęcie to dowód, że można być takim przez całe życie" - pisali. Inni pokusili się nawet o nietypowe porównania do innych znanych osób. "Chyba mam problem, bo myślałam, że patrzę na zdjęcie młodego Roberta Downeya Juniora. - podobieństwo olbrzymie według mnie!" - dostrzegł jeden z internautów. Zdjęcie, o którym mowa, zobaczysz w naszej galerii:

Robert Biedroń pokazał zdjęcie sprzed lat. Tak wyglądał jako nastolatek Otwórz galerię

Siostra Krzysztofa Śmiszka ujawniła sekret Roberta Biedronia. Taki jest w rzeczywistości

Anna Ołdak, siostra Krzysztofa Śmiszka, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o tym, jak wygląda jej relacja z Robertem Biedroniem. - Robert jest naturalnie w naszej rodzinie bardzo blisko. Dla mnie to super bliska osoba, z którą mogę porozmawiać o wszystkim, nie ma tematów tabu. Mega wrażliwy, empatyczny. Zawsze poleca najlepsze książki! Kocham ich na maksa! - wyznała w rozmowie ze Światem Gwiazd. Co jeszcze powiedziała? Całość przeczytasz tutaj: Siostra Śmiszka ujawnia sekrety Biedronia. Taki jest w rzeczywistości.