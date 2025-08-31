6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Towarzyszyła mu żona Marta, która zapowiedziała, że zamierza być aktywną pierwszą damą. "Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji" - opowiadała w rozmowie z portalem kobieta.rp.pl. Sporo emocji wzbudzają stroje Nawrockiej. Ekspertka od etykiety Irena Kamińska-Radomska wyjawiła, co sądzi o jej stylu.

Marta Nawrocka powinna zwrócić uwagę na materiały w kreacjach? Irena Kamińska-Radomska nie ma wątpliwości

Irena Kamińska-Radomska przyznała w rozmowie z portalem Pomponik, że kreacje pierwszej damy nie są idealne. Na co powinna zwrócić uwagę? "Przede wszystkim zmieniłabym strukturę materiałów. I to zdecydowanie. Mam na myśli sztywne materiały, w które otulona jest pierwsza dama. Te materiały powinny być miękkie, dlatego, że ona ma kształty kobiece, jest bardzo kobieca i jeżeli tylko będzie zakłócenie w doborze materiałów, to niestety nie wyeksponuje się jej piękna" - powiedziała. Wyjawiła, nad czym powinni popracować doradcy Nawrockiej. "Ona ma nieprawdopodobny potencjał, ale jest on niewykorzystywany. Nie wiem, kto w tej chwili jej doradza, bo być może już jest taka osoba, która doradza stylistycznie, ale w przypadku pierwszej damy musi to być w zgodzie z zasadami, jak i w zgodzie z urodą, z pięknem, z typem osobowości też" - skwitowała.

Marta Nawrocka współpracuje z lokalną pracownią krawiecką. "Ceni gdańskie rzemiosło"

Jak przekazał "Fakt", Marta Nawrocka współpracuje z krawcem Jarosławem Konaszewskim z Gdańska. Mężczyzna może pochwalić się ponad 40-letnim doświadczeniem w branży. Opowiedział o współpracy z pierwszą damą. "Pierwszą damę znamy od wielu lat – wspiera naszą pracownię i z dumą możemy powiedzieć, że jest naszą zaufaną klientką. Ceni gdańskie rzemiosło i lokalnych twórców, a przede wszystkim ręczne, miarowe krawiectwo, które z pasją pielęgnujemy" - przekazał tabloidowi.