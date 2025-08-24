Marta Nawrocka podzieliła internautów. Wytknęli jej jeden błąd

Marta Nawrocka od niecałych trzech tygodni pełni rolę pierwszej damy. Żona Karola Nawrockiego zaczęła swoją "kadencję" bardzo aktywnie. W sobotę 23 sierpnia pojawiła się w Tarnobrzegu na otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. Zdjęcia z imprezy trafiły na instagramowy profil Nawrockiej. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy.

Marta Nawrocka skrytykowana przez internautów. Wszystko przez jeden detal

W Tarnobrzegu Marta Nawrocka pojawiła się w liliowym garniturze, który zestawiła z białym T-shirtem marki La Mania i sportowymi butami. Zdjęcia imprezy trafiły do mediów społecznościowych."To wielkie święto kobiecego futbolu, w którym miałam ogromny zaszczyt uczestniczyć. Serdecznie dziękuję za wspólne, piłkarskie emocje!" - czytamy na instagramowym profilu pierwszej damy. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Części internautów nie spodobało się logo na koszulce Nawrockiej. Komentujący stwierdzili, że pierwszej damie nie wypada epatować logo marki. "Logo firmy na koszulce? To mało eleganckie przy takiej funkcji", "T-shirt nieszczęśliwie dobrany!" - pisali. Wielu obserwującym strój żony prezydenta przypadł jednak do gustu i w sekcji komentarzy nie brak również komplementów. "Przepiękna, stylowa i aktywna", "Bardzo podoba mi się sposób ubierania i styl pani Marty", "Cudnie" - zachwycali się w komentarzach.

Buty Marty Nawrockiej pod lupą stylisty. "Trend z wybiegów"

Stylizacje Marty Nawrockiej budzą wiele emocji. Pierwsza dama stawia raczej na klasykę, nie unika jednak modowych eksperymentów. Niedawno żona prezydenta opublikowała na Instagramie zdjęcie ze spaceru po Sandomierzu. Nawrocka zestawiła jasne spodnie i białe sportowe buty z brązową kurtką o ciekawej formie. W rozmowie z Plotkiem stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła outfit pierwszej damy. - I niech ktoś mi powie, że Marta Nowacka nie ma nosa do trendów, bo ma i to dość ostry (...) Największy trick tej stylizacji to płaskie buty, ale nie wbijające w ziemię sylwetkę. Trend z wybiegów mówi 'płasko', ale konsekwencje bywają brutalne (płaska stopa to spłaszczona sylwetka z długimi stopami). Tu rozwiązanie jest sprytne: sportowy look, ale z podniesioną podeszwą w tym samym kolorze co spodnie. Iluzja wydłużonych nóg? Działa - oceniła ekspertka.