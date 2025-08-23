6 sierpnia Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski. Podczas wydarzenia wszystkie oczy zwrócone były na polityka i jego żonę Martę. O ocenę kreacji pierwszej damy poprosiliśmy Ewę Mingę. "Prezydentowa w ciekawej architektonicznej formie. Kolor zgodny z sezonem pasujący do blondynki. Dobra długość i krój spódnicy" - przekazała w rozmowie z Plotkiem projektantka. Marta Nawrocka nie zwalnia tempa i właśnie pojawiła się na Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej.
Marta Nawrocka wzięła udział w otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. Objęła wydarzenie honorowym patronatem. Pierwsza dama spotkała się z młodymi zawodniczkami. Uwagę przykuła stylizacja żony Karola Nawrockiego. Postawiła na elegancki garnitur w fioletowym kolorze oraz modną koszulkę polskiej marki La Mania. Wybrany przez Nawrocką model kosztuje na oficjalnej stronie sklepu 259 złotych. Do całości żona polityka dobrała sportowe buty, dzięki którym z łatwością mogła poruszać się po boisku, dyskutować z zebranymi osobami, a nawet kopać piłkę. - Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - mówiła Marta Nawrocka do zawodniczek. Po zdjęcia z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.
Marta Nawrocka nie ukrywa tego, że ma zamiar być aktywną pierwszą damą. O wszystkim opowiedziała w rozmowie z portalem kobieta.rp.pl. "Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji. Szczególny nacisk położę na walkę z hejtem. Nie może być na niego przyzwolenia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyka dzieci" - powiedziała.
