Lech Wałęsa od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. Były prezydent przeszedł operację m.in. wszczepienia rozrusznika serca w 2008 roku. W połowie bieżącego roku Wałęsa poddał się również zabiegowi na bark. Jak się okazało, nie była to ostatnia wizyta polityka w szpitalu w ostatnim czasie. 22 sierpnia na jego profilu na Facebooku opublikowano post, który świadczy o tym, że Wałęsa po raz kolejny przeszedł operację.
"Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze" - napisał pod najnowszym postem na Facebooku Wałęsa. Były prezydent opublikował do tego dwa zdjęcia, na których możemy zobaczyć go w szpitalnym łóżku. U boku 81-latka na jednej z fotografii widzimy też lekarza, o którym wspomniano we wpisie. Wałęsa podaje ma rękę, w podzięce za zadbanie o jego zdrowie.
W komentarzach obserwatorzy podzielili się z politykiem miłymi słowami. "Dużo zdrowia i siły, panie prezydencie. Pozdrawiam serdecznie", "Powrotu do zdrowia! Skoro już 'to' usunęli, to będzie już tylko lepiej, panie prezydencie!", "Szybkiego powrotu do zdrowia i sił", "Zdrowia dla pana, szacunek dla lekarzy!" - czytamy pośród wpisów internautów.
Na początku lipca Wałęsa poddał się również zabiegowi na bark. Jak się później okazało, ból po operacji był dla byłego prezydenta o wiele bardziej uciążliwy, niż dyskomfort przed zabiegiem. - Miałem ścięgna pourywane, no źle było z tym barkiem, tragicznie. Ale jakbym wiedział, że to tak będzie bardzo bolało teraz, to bym się nie zgodził na żadną operację! Strasznie boli, nie można wytrzymać z bólu teraz - ujawnił w rozmowie z "Super Expressem" Wałęsa. Polityk podkreślił, że mimo iż nawet zażywał tabletki przeciwbólowe, wciąż nie mógł poradzić sobie z dolegliwościami. "Biorę jakieś tabletki na ból, ale one jakoś słabo działają. Gdybym był niewierzący, to bym się zastrzelił. Tak bardzo boli" - skomentował rozgoryczony Wałęsa w wywiadzie.
