Lech Wałęsa od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. Były prezydent przeszedł operację m.in. wszczepienia rozrusznika serca w 2008 roku. W połowie bieżącego roku Wałęsa poddał się również zabiegowi na bark. Jak się okazało, nie była to ostatnia wizyta polityka w szpitalu w ostatnim czasie. 22 sierpnia na jego profilu na Facebooku opublikowano post, który świadczy o tym, że Wałęsa po raz kolejny przeszedł operację.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech Wałęsa - czy ma sobowtóra?

Lech Wałęsa udostępnił zdjęcia ze szpitala. Podziękował lekarzowi za pomoc

"Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze" - napisał pod najnowszym postem na Facebooku Wałęsa. Były prezydent opublikował do tego dwa zdjęcia, na których możemy zobaczyć go w szpitalnym łóżku. U boku 81-latka na jednej z fotografii widzimy też lekarza, o którym wspomniano we wpisie. Wałęsa podaje ma rękę, w podzięce za zadbanie o jego zdrowie.

W komentarzach obserwatorzy podzielili się z politykiem miłymi słowami. "Dużo zdrowia i siły, panie prezydencie. Pozdrawiam serdecznie", "Powrotu do zdrowia! Skoro już 'to' usunęli, to będzie już tylko lepiej, panie prezydencie!", "Szybkiego powrotu do zdrowia i sił", "Zdrowia dla pana, szacunek dla lekarzy!" - czytamy pośród wpisów internautów.

Lech Wałęsa przeszedł niedawno operację barku. "Jakbym wiedział, że to tak będzie bardzo bolało..."

Na początku lipca Wałęsa poddał się również zabiegowi na bark. Jak się później okazało, ból po operacji był dla byłego prezydenta o wiele bardziej uciążliwy, niż dyskomfort przed zabiegiem. - Miałem ścięgna pourywane, no źle było z tym barkiem, tragicznie. Ale jakbym wiedział, że to tak będzie bardzo bolało teraz, to bym się nie zgodził na żadną operację! Strasznie boli, nie można wytrzymać z bólu teraz - ujawnił w rozmowie z "Super Expressem" Wałęsa. Polityk podkreślił, że mimo iż nawet zażywał tabletki przeciwbólowe, wciąż nie mógł poradzić sobie z dolegliwościami. "Biorę jakieś tabletki na ból, ale one jakoś słabo działają. Gdybym był niewierzący, to bym się zastrzelił. Tak bardzo boli" - skomentował rozgoryczony Wałęsa w wywiadzie.