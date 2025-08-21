Karol i Marta Nawroccy wychowują trójkę pociech. Najstarszy z synów Daniel nie jest biologicznym dzieckiem prezydenta Polski. - Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest moim biologicznym synem. Nie znam innego życia, jak z Danielem, a on nie zna innego ojca, jak ja. Mamy świadomość w moim rodzinnym domu, że Daniel żyje za sprawą głębokiej odporności psychicznej, poświęcenia i gotowości jego młodej wówczas mamy, by go urodzić i żeby życie wygrało - mówiła głowa państwa podczas spotkania ze swoimi sympatykami w Bielsku-Białej. Daniel Nawrocki aktywnie angażuje się w politykę.

Andrzej Duda pochwalił się zdjęciem z Danielem Nawrockim. "Cieszę się"

Andrzej Duda opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z synem Karola Nawrockiego. Daniel przyjechał do Krakowa, gdzie porozmawiali o książce oraz życiu prywatnym byłego prezydenta Polski. "Cieszę się, że mogłem dziś gościć w Krakowie Daniela Nawrockiego. Rozmawialiśmy o książce 'To ja' i życiu krakowianina po prezydenturze" - napisał Andrzej Duda i zapowiedział, że rozmowa ukaże się w programie prowadzonym przez Daniela Nawrockiego. "Szczegóły niebawem w programie 'Nawrocki w Polsce'. Pozdrowienia dla prezydenta Karola Nawrockiego!" - dodał. Pod postem zaroiło się od komentarzy internautów. "Żenada", "Nie pozdrawiam", "Czym tu się zachwycać?" - czytamy pod publikacją.

Filip Chajzer spotkał się z Danielem Nawrockim. Ujawnił nam kulisy

Filip Chajzer nie ukrywa tego, że trzyma kciuki za karierę Daniela Nawrockiego. W rozmowie z nami opowiedział o spotkaniu z synem prezydenta Polski. - W trakcie kampanii prezydenckiej, kiedy hejt w polskich mediach lał się na tę rodzinę w sposób obrzydliwy, napisałem wiadomość do pana Daniela - że trzymam kciuki za ich rodzinę. Tylko tyle. Zwykłe ludzkie ciepłe słowa. Zupełnie pozapolitycznie. Ja po prostu po ludzku to znam. Przeżyłem takie fale nienawiści nie raz i nie dwa. Wiem, jak to się przeżywa. (...) Minęły tygodnie i kilka dni temu pan Daniel napisał, że od 16. roku życia w lokalnych trójmiejskich mediach jest reporterem i chciałby zrobić ze mną wywiad. Ujęło mnie to, bo przeszedłem tę samą drogę - dodał Filip Chajzer w rozmowie z nami.