Bystrzak widzi to od razu. Karol Nawrocki z nowym cackiem. Znamy cenę

Karol Nawrocki 6 sierpnia został zaprzysiężony na prezydenta RP. Media relacjonowały to wydarzenie, zwracając uwagę na każdą wypowiedź głowy państwa, a także komentując jego gesty i wybory dotyczące garderoby. Szybko wyłapano, że zarówno on, jak i jego żona Marta Nawrocka, wybierając stroje na zaprzysiężenie, mogli inspirować się stylem Donalda Trumpa i Melanii Trump. Teraz znów jest głośno o wizerunku Nawrockiego.

Karol Nawrocki z drogim dodatkiem. Spójrzcie na ten zegarek

Wygląda na to, że Karol Nawrocki szybko zadomowił się w Belwederze, ponieważ niedługo po zaprzysiężeniu media nagrały, jak ubrany w czarny podkoszulek wyglądał przez pałacowe okno i krzyczał do grupy ludzi, że "będzie wychodził za pół godziny" (o tej dziwnej sytuacji możecie przeczytać TUTAJ).18 sierpnia podczas powoływania nowych doradców w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki postawił na zdecydowanie poważniejszy, oficjalny styl. Wręczając nominacje kolejnym doradcom, miał na sobie ciemnogranatowy garnitur, ciemne pantofle, białą koszulę i bordowy krawat. Wprawni obserwatorzy dostrzegli też na nadgarstku prezydenta stylowy gadżet - luksusowy zegarek.

Dzięki zdjęciom fotoreporterów można dostrzec, że Nawrocki postawił na zegarek od polskiej marki Błonie. Widać też, że to jeden z nowszych modeli - Polan 2, nawiązujący stylem do lat 60. XX wieku. Okazuje się, że dodatek nie należał do najtańszych. Z oficjalnej internetowej strony producenta można dowiedzieć się, że za model ten należy zapłacić niemal dwa tysiące złotych, a dokładnie 1990 zł. Zdjęcia, na których można dostrzec wspomniany zegarek prezydenta, znajdziecie w naszej galerii.

