Od 6 sierpnia 2025 roku Marta Nawrocka jest pierwszą damą Polski. Żona Karola Nawrockiego coraz chętniej udziela się w mediach, w których opowiada także o swoim życiu prywatnym. Nie każdy z nas jednak wie, jakie nazwisko nosiła, gdy była jeszcze panną. Niedawno ta informacja wyszła na jaw.

REKLAMA

Zobacz wideo Sonda: Czy Marta Nawrocka powinna być bardziej aktywna społecznie i medialnie?

Nie każdy o tym wie. Jakie nazwisko nosiła Marta Nawrocka jako panna?

Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku. W dzieciństwie marzyła o karierze baletnicy i uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku, ale z czasem porzuciła sceniczne ambicje na rzecz nauki prawa. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim i przez 18 lat pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej. Zajmowała się m.in. zwalczaniem nielegalnego hazardu i kontrolą przemysłu spirytusowego oraz naftowego, a ze względu na charakter pracy posiada pozwolenie na broń.

Przyszłego wówczas męża Karola Nawrockiego poznała na gdańskich Siedlcach, a ich relacja szybko przerodziła się w trwały związek - w 2025 roku małżeństwo obchodziło 15. rocznicę ślubu. Wspólnie wychowują córkę Katarzynę i syna Antoniego, a także najstarszego syna Nawrockiej z poprzedniego związku - Daniela. Choć przez długi czas do informacji publicznej nie podawano, jakie nazwisko panieńskie nosiła pierwsza dama, można je odnaleźć w anglojęzycznej wersji strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Okazuje się, że żona Nawrockiego przed ślubem nosiła nazwisko Smoleń.

Marta Nawrocka o synu i mężu. Wspomniała o ich więzi

"Marta Nawrocka ostatnio otworzyła się na temat więzi syna i męża. "Każda mama, niezależnie od tego, kim jest, marzy, by jej dzieci były dobre, empatyczne i mądre. Daniel ma 22 lata, od drugiego roku życia jest z Karolem, ze swoim tatą, nie miał innego ojca. Ta więź, która między nimi powstała, jest pełna i bezwarunkowa" - wyznała w rozmowie dla "Vivy!". Pierwsza dama wróciła także wspomnieniami do momentu adopcji Daniela przez męża. "Adopcja była inicjatywą męża. Przeszliśmy pełną adopcję, Daniel nosi nazwisko męża. Od tamtej chwili nasze życie toczy się tak, jakby zawsze było oczywiste, że Karol jest tatą Daniela" - skwitowała Marta Nawrocka w rozmowie i podkreśliła, jak ważna jest dla niej rodzina.