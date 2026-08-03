Powraca sprawa Gabrielle Carrington - influencerki i byłej uczestniczki brytyjskiej edycji programu "X Factor", która 19 kwietnia o godzinie 04:30 czasu brytyjskiego, rzekomo wjechała Mercedesem w tłum przed klubem nocnym Inca na Argyll Street w Soho (centralna część dzielnicy West End w Londynie). Wśród ofiar była Polka - Klaudia Zakrzewska, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala, ale lekarzom nie udało się jej uratować (32-latka zmarła 25 kwietnia w wyniku odniesionych obrażeń). Wśród poszkodowanych był też 50-letni ochroniarz klubu, który doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 29-letnia brytyjska influencerka od czasu wypadku przebywa w więzieniu Bronzefield. 3 sierpnia stanęła przed sądem, a raczej się z nim połączyła internetowo. Miała włączoną kamerę.

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Gabrielle Carrington twierdzi, że jest niewinna

Gabrielle Carrington usłyszała zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz usiłowania zabójstwa. Po śmierci Polki prokuratura oskarża ją już o morderstwo. Ponadto postawiono jej zarzut umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (chodzi o poszkodowanego ochroniarza).

Kiedy 3 sierpnia połączyła się podczas rozprawy z sądem Old Bailey za pośrednictwem łącza wideo, nie przyznała się do dwóch ze stawianych jej zarzutów (nie została poproszona o przyznanie się do trzeciego zarzutu - prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu). Co ciekawe, 29-latka nie zdecydowała się na adwokata i reprezentowała się sama.

Z przyjemnością przedstawię dziś swoje stanowisko, mimo że nie mam obrońcy

- powiedziała, cytowana przez The Independent, dodając, że w "dającej się przewidzieć przyszłości" nie chce się już sama reprezentować.

Tak zachowywała się przed sądem Gabrielle Carrington

Jak wskazuje BBC, Gabrielle Carrington przed kamerą pojawiła się w czarnej bluzce z dekoltem i ocierała łzy. Z kolei serwis Sky News podaje, że w pewnym momencie ułożyła palce dłoni w ten sposób, by ukazywały serce. Ten symbol skierowała do rodziny.

Sędzia Sarah Whitehouse zapowiedziała, że będzie rozpatrywać sprawę Gabrielle Carrington w sądzie Old Bailey od 5 stycznia 2027 roku. Rozprawy przygotowawcze zaplanowano na 11 sierpnia i 9 października tego roku.