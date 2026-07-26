Książulo stał się internetowym fenomenem, jeżdżąc po kraju i testując lokale gastronomiczne. Dziś wszyscy muszą liczyć się z jego zdaniem, gdyż za twórcą stoi milionowa widownia. Widzowie często kierują się opiniami influencera, a on sam podkreśla, że nie podejmuje się płatnych współprac z restauracjami, co dodaje mu wiarygodności. Choć Książulo ma za sobą setki przetestowanych dań, zaskoczył go... widok pola ziemniaków.

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Książulo zszokowany widokiem pola ziemniaków. Nie dowierzał w to, co widzi

Na filmiku, który pojawił się na Instagramie Książula, możemy zobaczyć, jak zatrzymuje się na drodze przy polu. - Typie, co to jest? - zapytał kolegów zaskoczony influencer, nie rozpoznawszy rosnącej tam rośliny. - Ziemniaki to są - odpowiedział Mualan, czym ewidentnie zaskoczył Książula. - G***o, nie ziemniaki. Kłamiesz mnie. To ziemniaki są? (...) W takim białym tym? - ciągnął dyskusję internetowy twórca. W tym momencie jego kompan stracił dotychczasową pewność. - Czekaj, jeszcze sprawdzę. To chyba ziemniaki. Ja nie wiem, bo ja z Warszawy, to ja nigdy nie widziałem ziemniaka w ziemi - stwierdził Mualan.

Książulo postanowił wysiąść z auta i zrobić inspekcję pola. - Ziemniaki normalne. Kto by pomyślał, nie? Że ziemniaki, kurde, kwiaty mają? Ziemniaki tak sobie rosną i to za darmo można sobie brać? - komentował zaskoczony sytuacją. Wyciągnął z ziemi ziemniaka, nie mogąc się nadziwić. - A jest w ogóle miód ziemniaczany? Z kwiatów ziemniaka? - zastanawiał się Mualan. - Ty jesteś głupi? - zakpił w odpowiedzi influencer.

Internauci rozbawieni niewiedzą Książula. Miód ziemniaczany powalił ich na łopatki

Nagranie szybko zyskało popularność, a internauci nie mogli się nadziwić, że Książulo nie wiedział, jak wygląda kwiat ziemniaka. "Chłopy w szoku są", "Wystarczy zasadzić frytkę i podlewać, a po tygodniu zaczynają kwitnąć pierwsze kwiaty ziemniaczane", "A widzieliście, jak rodzynki rosną?", "Warszafka wyjechała na wieś i odkryła, jak rosną ziemniaki" - czytamy w komentarzach pod filmikiem influencera. Najbardziej rozbawił ich jednak ziemniaczany miód, o którym wspomniał Mualan. "Miód ziemniaczany to będzie hit przeszłego roku, coś czuję", "Miód ziemniaczany, skisnę", "Miód ziemniaczany, zrobiłeś mi dzień" - pisali rozbawieni obserwatorzy Książula.