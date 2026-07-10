Książulo nieustannie jeździ po Polsce i odwiedza kolejne restauracje, których recenzjami dzieli się później na YouTube przed swoją wielomilionową publiką. Jak wiadomo, influencer zasłynął przede wszystkim z testowania lokali z kebabami, spośród których najlepszym wręczał odznaczenia-naklejki "Muala". Do ich grona dołączył właśnie kolejny punkt - Ayla Gemuse Kebab w Sopocie. Ekipa z lokalu zdążyła już podziękować youtuberowi w mediach społecznościowych.

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Książulo wręczył im "Muala". Tak mu podziękowali. "Cała ta praca miała sens"

- Nie wiem, jaka jest historia tego lokalu, ludzi, którzy go otworzyli, czy ktoś tu pojechał do Berlina na szkolenie, ale już od pierwszego gryza wiem, że jest tu wszystko. (...) Bułka jest prześwietna. Przepyszne mięso (...), mamy tu eksplozję wszystkiego. To też chyba najtańszy kebab gemuse w Polsce - mówił na udostępnionym na początku lipca filmie youtuber, zajadając się kebabem z lokalu. Zachwycony jakością dania, które otrzymał, postanowił oficjalnie wręczyć pracownikom naklejkę "Muala".

"Trudno ubrać w słowa, jak wiele znaczy dla nas taka opinia. Dziękujemy, Książulo, że wpadłeś do nas tak szybko po otwarciu i doceniłeś to, nad czym pracowaliśmy przez wiele miesięcy. Usłyszeć, że nasz Gemüse Kebab smakuje jak ten z Berlina i jest najlepszy w swojej cenie, to dla nas ogromne wyróżnienie" - przekazała ekipa z Ayali w nowym wpisie w mediach społecznościowych. Założyciele powrócili przy tym do początku swojego biznesu.

"Nie chcieliśmy stworzyć po prostu dobrego kebaba. Chcieliśmy stworzyć takiego, po którego sami wracalibyśmy z przyjemnością. Takie słowa utwierdzają nas w przekonaniu, że cała ta praca miała sens" - dopisali dalej, dziękując również na koniec klientom, którzy od momentu publikacji filmu Książula, ustawiają się w niekończących się kolejkach pod lokalem.

Internauci podzielają opinię Książula. Zalali lokal gratulacjami

Pod wpisami, które pojawiły się w mediach społecznościowych lokalu, prędko zaroiło się od komentarzy internautów. Jak się okazało, część z nich zdążyła już osobiście przetestować kebaby, które polecił Książulo. "Jedliśmy w niedzielę, to była petarda! Wrócimy, ale damy chwilowo szansę innym", "Stałam dziś w kolejce po kebaba. To był spontaniczny pomysł. Mieszkam blisko. Nie żałuję, że czekałam godzinę, zastałam bardzo ciekawych ludzi w kolejce. Mnie osobiście bardzo smakował kebab. Stanęłabym jeszcze raz dla smaku i ciekawych rozmów, jakie słyszałam", "W życiu nie jadłem lepszego gemuse!", "Jak dobrze, że zdążyłam przed Książulem! Najlepszy kebab" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.