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1000 zł za wizytę? Lekarka-influencerka twierdzi, że to całkiem normalne. "Płaci się za doświadczenie"

Kwestia zarobków lekarzy wywołała w ostatnich tygodniach medialną burzę. Teraz do sprawy odniosła się znana w sieci lekarka Katarzyna Mensah.
Katarzyna Mensah
Fot. Instagram.com/medmystory, Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

W połowie roku media zaczęły rozpisywać się na temat skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Poruszenie wywołały przy tym m.in. doniesienia o zarobkach Dawida Kacprzyka, lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, który w trakcie odbywania specjalizacji miał w ciągu roku zarobić około 1,6 mln złotych. Do dyskusji na temat zarobków pracowników służby zdrowia dołączyła teraz znana w sieci Katarzyna Mensah - lekarka i edukatorka, która prowadzi profil medmystory.

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Lekarka odnosi się do kontrowersji wokół zarobków specjalistów. "Od lekarzy oczekujemy najwyższych kompetencji..."

Mensah śledzi na Instagramie ponad 72 tys. osób. Lekarka dzieli się w mediach społecznościowych wpisami dotyczącymi przede wszystkim swojej pracy, chętnie odpowiadając na pytania internautów oraz wyjaśniając różne kwestie medyczne. Niedawno postanowiła zareagować na wpis użytkowniczki, która odniosła się do ceny wizyty w gabinecie ginekologicznym, wynoszącej 1000 złotych. Mensah wyjaśniła w odpowiedzi, dlaczego taką kwotę można uzasadnić.

"1000 zł to dużo i doskonale rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Ale płaci się nie za pół godziny czy godzinę wizyty, tylko za kilkanaście lat nauki, doświadczenie, tysiące przeprowadzonych zabiegów i odpowiedzialność za zdrowie pacjentek" - przekazała lekarka, nawiązując przy tym do innych profesji, w których panują podobne ceny.

"Co ciekawe, podobne stawki u notariuszy czy prawników zazwyczaj nie wywołują takich dyskusji. A od lekarzy oczekujemy najwyższych kompetencji, często jednocześnie podważając wartość ich pracy" - dodała Mensah.

Lekarka zareagowała na poruszenie w sieci. Tak podsumowała sprawę

Krótko po komentarzu Mensah, jej słowa trafiły do mediów, które zaczęły rozpisywać się ponownie w tym temacie. Lekarka zdecydowała się z tego powodu zareagować i krótko podsumować całą sprawę na swoim InstaStories. "Nawet szczepionki nie wywołały takiego zamętu jak pieniądze, ale zapomniałam, że my Polacy to lubimy zaglądać ludziom do portfela" - przekazała we wpisie. "Ja tam życzę każdemu dużo zdrowia i dużo kasy, niech się wam wiedzie" - napisała Mensah, ucinając temat.

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