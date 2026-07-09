W połowie roku media zaczęły rozpisywać się na temat skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Poruszenie wywołały przy tym m.in. doniesienia o zarobkach Dawida Kacprzyka, lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, który w trakcie odbywania specjalizacji miał w ciągu roku zarobić około 1,6 mln złotych. Do dyskusji na temat zarobków pracowników służby zdrowia dołączyła teraz znana w sieci Katarzyna Mensah - lekarka i edukatorka, która prowadzi profil medmystory.
Mensah śledzi na Instagramie ponad 72 tys. osób. Lekarka dzieli się w mediach społecznościowych wpisami dotyczącymi przede wszystkim swojej pracy, chętnie odpowiadając na pytania internautów oraz wyjaśniając różne kwestie medyczne. Niedawno postanowiła zareagować na wpis użytkowniczki, która odniosła się do ceny wizyty w gabinecie ginekologicznym, wynoszącej 1000 złotych. Mensah wyjaśniła w odpowiedzi, dlaczego taką kwotę można uzasadnić.
"1000 zł to dużo i doskonale rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Ale płaci się nie za pół godziny czy godzinę wizyty, tylko za kilkanaście lat nauki, doświadczenie, tysiące przeprowadzonych zabiegów i odpowiedzialność za zdrowie pacjentek" - przekazała lekarka, nawiązując przy tym do innych profesji, w których panują podobne ceny.
"Co ciekawe, podobne stawki u notariuszy czy prawników zazwyczaj nie wywołują takich dyskusji. A od lekarzy oczekujemy najwyższych kompetencji, często jednocześnie podważając wartość ich pracy" - dodała Mensah.
Krótko po komentarzu Mensah, jej słowa trafiły do mediów, które zaczęły rozpisywać się ponownie w tym temacie. Lekarka zdecydowała się z tego powodu zareagować i krótko podsumować całą sprawę na swoim InstaStories. "Nawet szczepionki nie wywołały takiego zamętu jak pieniądze, ale zapomniałam, że my Polacy to lubimy zaglądać ludziom do portfela" - przekazała we wpisie. "Ja tam życzę każdemu dużo zdrowia i dużo kasy, niech się wam wiedzie" - napisała Mensah, ucinając temat.