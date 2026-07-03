Sylwia Peretti w lipcu 2023 roku straciła syna w wypadku samochodowym, który spowodował. Oprócz niego zginęło trzech mężczyzn. Celebrytka po tej tragedii na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych, ale znów udostępnia w sieci materiały dotyczące swojego życia. Nie brakuje także wspomnień o jej synu. Teraz była uczestniczka "Królowych życia" przekazała, że po niemal trzech latach od śmierci Patryka, odzyskała pamiątkę, którą sama mu podarowała. Jej słowa rozrywają serce.

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Sylwii Peretti o pamiątce po synu

Sylwii Peretti na Instagramie opublikowała emocjonalny wpis, w którym zdradziła, że ktoś zwrócił jej bransoletkę, która należała do jej 24-letniego syna. "Są rzeczy, których nie da się kupić, odtworzyć ani zastąpić. Niosą w sobie czyjąś obecność, dotyk, historię. Dla innych to tylko bransoletka, dla mnie to fragment życia mojego syna" - zaczęła. Celebrytka nie kryła, że odzyskanie pamiątki było dla niej wzruszającą chwilą. Jest też niezwykle wdzięczna osobie, która przekazała jej wspomnianą biżuterię.

Patryk zostawił ją u osoby, która mogła zachować ją dla siebie. Zamiast tego odnalazła mnie i oddała coś, czego wartość zna tylko matka. Nie wiem, czy kiedykolwiek znajdę słowa, które oddadzą moją wdzięczność

- czytamy. Na tym nie koniec wzruszających słów. "Dziś trzymam w dłoni nie tylko kawałek metalu. Trzymam wspomnienie, dotykam czegoś, czego dotykał mój syn. I choć wiem, że nie mogę cofnąć czasu ani zmienić tego, co się wydarzyło, takie chwile przypominają mi, że miłość zawsze odnajduje drogę" - napisała Peretti.

Sylwia Peretti do swojego wpisu dołączyła zdjęcie, na którym widać wspomnianą bransoletkę Patryka. W oczy rzuca się wygrawerowana na ozdobie dedykacja. "Dla mojego syna. Nigdy nie zapomnij, że cię kocham. Mam nadzieję, że wierzysz w siebie tak samo, jak ja wierzę w ciebie. Mama" - czytamy.

Sylwii Peretti o pogrzebie syna

Sylwii Peretti niedawno udzieliła wywiadu portalowi Kozaczek. W trakcie rozmowy padły gorzkie słowa na temat pogrzebu Patryka. Przyznała wówczas, że ceremonia pogrzebowa jej syna stała się medialnym wydarzeniem. W tak trudnych chwilach nie mogła liczyć na prywatność. - Nie chcę tego nazwać cyrkiem, ale trochę się czułam jak taka małpa w zoo rzucona, wiesz, żeby sobie mogli mnie dźgać z każdej strony - zaczęła. Wspomniała o reporterach, którzy pojawili się na uroczystości. - Wiadomo, że jesteśmy w tym medialnym świecie, spotykamy się z różnymi historiami. Ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakiegokolwiek, nawet nie wydarzenia: pogrzebu, które byłoby takim widowiskiem. To, co dziennikarze, to co reporterzy, bo nie chcę ubliżać dziennikarzom, tam zrobili, to po prostu... - dodała.