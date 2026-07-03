27 czerwca Książulo opublikował na YouTube nagranie, w którym negatywnie zrecenzował swoją wizytę w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Przypomnijmy, że youtuber zapłacił blisko pięć tysięcy złotych za jedną dobę w hotelu. Niestety, nie obeszło się bez problemów - w pokoju nie działała klimatyzacja przez co temperatura w apartamencie przekraczała 32 stopnie Celsjusza. Nyczke musiał uciekać z obiektu i żądał zwrotu pieniędzy (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Po tej sytuacji Książulo nagrał kolejny materiał. Twierdzi, że rzekomo miał dostać zakaz wstępu do sieci hoteli Gołębiewski.

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Książulo na czarnej liście Hotelu Gołębiewski? Taki dostał cynk

2 lipca Książulo opublikował na YouTube kolejne nagranie dotyczące sieci hoteli Gołębiewski. Twierdził, że dostał cynk od pracownika jednego z obiektów z oficjalnym rozporządzeniem, które zostało wydane pracownikom po wizycie Nyczke w Pobierowie. Książulo wyjął rzekomy dokument i zaczął go czytać. Wynikało z niego, że znalazł się na "liście osób niepożądanych hotelu", ponieważ naruszył zasady. Jak wynikało z czytanego przez niego pisma, miał mieć zakaz wstępu do obiektów należących do sieci hoteli Gołębiewski, a rozporządzenie miało rzekomo wejść w życie od 7 lipca.

Książulo chwycił za telefon i zadzwonił do jednego z hoteli Gołębiewski. YouTuber długo czekał, by w końcu usłyszeć od pracownicy recepcji, że zgodnie z decyzją hotelu nie można przyjąć jego rezerwacji ani świadczyć usług hotelowych. "Decyzja ta wynika z wcześniejszego naruszania zasad obowiązujących na terenie hotelu" - usłyszał Książulo, którego w razie pytań odesłano do "kontaktu z dyrekcją hotelu".

Zakazu dla Książula jednak nie było?

Książulo mimo zakazu postanowił wybrać się do parku wodnego w Mikołajkach, który należy do obiektów hotelu Gołębiewski. Co ciekawe, udało mu się skorzystać z usług. Po wyjściu z parku wodnego przyznał, że porozmawiał z dyrektorką obiektu, która stwierdziła, że nic nie wie o wspomnianym zakazie dla Książula. Nyczke porozmawiał też z Jarosławem Gołębiewskim, który miał zapewnić youtubera, że nie ma go na "liście osób niepożądanych hotelu" i nie ma żadnego zakazu.

W ramach eksperymentu Książulo zadzwonił jeszcze raz na infolinię. Tym razem - nim jeszcze się przedstawił - usłyszał, że może złożyć rezerwację, a zakazu nie ma. Pracownica hotelu przyznała, że taką informację dostała od dyrekcji.

Napisaliśmy maila do hotelu Gołębiewski z prośbą o komentarz w sprawie. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.