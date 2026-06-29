Małgorzata Rozenek-Majdan aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje, jak spędza swój wolny czas. Jak się teraz okazało, pod koniec czerwca gwiazda wybrała się na wakacje ze znajomymi. Na profilu prowadzącej "Królowej przetrwania" pojawiły się nowe kadry z wyjazdu.

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Małgorzata Rozenek-Majdan pozdrawia z urlopu. Zrelacjonowała wyjazd w sieci

Jak wiemy, Rozenek-Majdan jest fanką podróży i często możemy widzieć ją na wyjazdach w Polsce, jak i innych krajach. Choć najczęściej gwiazda wybiera się na nie wraz z najbliższymi - m.in. mężem Radosławem Majdanem, tym razem na urlop udała się ze znajomymi oraz najmłodszym synem Heniem. Ukochany prezenterki miał pozostać w domu w związku z zobowiązaniami zawodowymi.

Rozenek-Majdan postanowiła jednak wypocząć u boku przyjaciółki Magdy Pieczonki oraz polskiego miliardera Pawła Marchewski i jego żony Aleksandry. W mediach społecznościowych mogliśmy zobaczyć, jak Pieczonka przygotowuje się wraz z Małgorzatą do wieczornego wyjścia. Następnie grupa znajomych zrobiła sobie także na wyjeździe pamiątkowe zdjęcie. Na profilu Rozenek-Majdan nie zabrakło również fotografii jej stylizacji, do której zapozowała na tle basenu.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie próżnuje, jeśli chodzi o zagraniczne wyjazdy. Tak bawiła się w Turcji

Przypomnijmy, że Rozenek-Majdan udała się w zagraniczną podróż również w maju. Wówczas wraz z Majdanem udali się do Turcji, gdzie spędzili później czas m.in. z Ewą Chodakowską i Omeną Mensah. Wszystkie gwiazdy wybrały się wtedy razem na tzw. greckie white party, które także prezenterka zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Na opublikowanych przez Małgorzatę filmikach widzieliśmy, jak wraz ze znanymi koleżankami dobrze się bawiły, jadły i tańczyły. Rozenek-Majdan podzieliła się nawet nagraniem, jak w odniesieniu do greckiej tradycji tłucze wraz z Mensah talerze.

Zdjęcia z majowego wyjazdu gwiazdy oraz więcej na jego temat znajdziecie w artykule: "Rozenek pokazała, jak bawi się z koleżankami w Turcji. Z Mensah rozbijały talerze".