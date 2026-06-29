W Polsce nadeszła fala intensywnych upałów, które dały się we znaki praktycznie wszystkim - od mieszkańców miast po podróżnych korzystających z kolei. Wysokie temperatury szczególnie mocno odczuli pasażerowie pociągów, w których warunki podróży stały się wyjątkowo trudne, a dodatkowo sytuację pogarszały liczne opóźnienia. Szczególnie dużo uwagi w sieci przyciągnęły relacje influencerek, które podróżowały w temperaturach sięgających niemal 50 stopni Celsjusza.

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Pociągi w Polsce niczym sauna? Influencerki pokazały warunki podróży w 50 stopniach Celsjusza

Jak relacjonowały internautki, w wielu składach brakowało sprawnej klimatyzacji, co znacząco pogarszało komfort jazdy. - Nie ma klimatyzacji od pierwszej stacji, nie dostaliśmy wody. Jest bardzo gorąco, duszno, nie da się oddychać - opowiadała jedna z tiktokerek, Izabela Osowska.

Jak stwierdziła, poziom obsługi ze strony pracowników kolei miał również pozostawić wiele do życzenia. -Obsługa krzyczy na pasażerów, kazali nam otworzyć okna, co sprawia, że klimatyzacja nie działa prawidłowo, zgodnie z informacją na naklejce. (...) Nic się nie zmieniło od dwóch godzin, a przede mną jeszcze trzy - opisywała, co miało się dziać.

Z kolei influencerka Joanna Błachowska również nie ukrywała frustracji związanej z warunkami podróży. - No to co kochani, miała być spokojna podróż Intercity na wykłady na Uniwersytecie, a wyszła darmowa sauna z opóźnieniem. 44 stopnie w środku, brak klimatyzacji i godzina czekania. W cenie biletu dostałam przejazd, survival i test cierpliwości. Podróże kształcą, ale czasem też gotują - relacjonowała, nie kryjąc rozczarowania.

Upały sparaliżowały kolej w Warszawie. Opóźnienia pociągów sięgały ponad 220 minut

Upały nie tylko utrudniały podróżowanie, ale również wpływały na funkcjonowanie infrastruktury kolejowej. W Warszawie odnotowano poważne opóźnienia, a perony były przepełnione pasażerami czekającymi na swoje pociągi. Tablice informacyjne wskazywały nawet ponad 100 minut opóźnienia dla wielu połączeń, a w przypadku niektórych tras - m.in. do Krakowa czy Olsztyna - opóźnienia sięgały ponad 220 minut. Sytuację tę dokumentowała m.in. Malwina Nowak z programu "Gogglebox".