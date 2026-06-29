Książulo postanowił udać się do Hotelu Gołębiewskiego i nagrał materiał, który zaskoczył z pewnością niejednego widza. Influencer za dobę dla trzech osób zapłacił 4843 zł. Problemy pojawiły się po przybyciu do pokoju. Ostatecznie Książulo zrezygnował z dalszego pobytu w resorcie i opuścił go, nie spędzając tam nawet nocy. Zdecydował się ubiegać o zwrot niemal pięciu tysięcy złotych. Przedstawiciele Hotelu Gołębiewskiego przekazali, czy youtuber otrzymał pieniądze.

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Książulo chciał zwrotu za pobyt w Hotelu Gołębiewskim. Wiadomo, co się wydarzyło

Książulo, podobnie jak inni goście, miał problem z klimatyzacją w pokoju. Panujące temperatury nie sprzyjały spokojnemu wypoczynkowi, a w jego apartamencie robiło się coraz cieplej. - Mamy taki problem, że pomimo tego, że wszystkie drzwi balkonowe są zamknięte, upewniliśmy się kilkukrotnie, pomimo włączonej klimatyzacji, w naszym pokoju utrzymuje się temperatura powyżej 30 stopni. Przyznam, że jest trochę nie do wytrzymania - opowiadał na filmie. Choć influencer próbował wielu sposobów na ochłodzenie się, ostatecznie po prostu opuścił obiekt, podkreślając, że będzie ubiegał się o zwrot kwoty za pobyt.

Dział Komunikacji Hotelu Gołębiewski w Pobierowie w oświadczeniu przesłanym portalowi Plejada poinformował, że każda reklamacja jest rozpatrywana, a Książulo otrzyma zwrot. "Każda uzasadniona reklamacja jest przez nas rozpatrywana. W przypadku Książula zwróciliśmy koszt pobytu, uznając reklamację za zasadną, choć ostateczne wnioski po filmie zostawiamy widzom" - przekazano.

Po filmie Książula Hotel Gołębiewski wydal oświadczenie

Film Książula odbił się szerokim echem w sieci. Przedstawiciele obiektu postanowili wydać oświadczenie, odnosząc się do sprawy. "Hotel Gołębiewski w Pobierowie to największy hotel w Polsce, wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym elektronicznie sterowany system klimatyzacji. Obiekt rozpoczął działalność niedawno, a jego uruchomienie i codzienne funkcjonowanie stanowi przedsięwzięcie o wyjątkowej skali" - przekazano na wstępie.

"Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona 'Książula' i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań. Podczas pobytu goście zgłosili problem z temperaturą w apartamencie, mimo iż wcześniej podobna usterka nie wystąpiła. Testy klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach, przeprowadzone przed udostępnieniem ich gościom, nie wykazały nieprawidłowości. Niezależnie jednak od temperatury panującej na zewnątrz, niespotykanej, a wręcz rekordowej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca" - czytamy. Podkreślano również, że po zgłoszeniu usterki dział techniczny podjął działania, by ją naprawić. "Traktujemy jednak tę sytuację jako ważny sygnał i wykorzystujemy ją do dalszego doskonalenia funkcjonowania hotelu. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim gościom jakości i komfortu odpowiadających standardom, z których słynie sieć Hoteli Gołębiewski" - skwitowano.