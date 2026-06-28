27 czerwca Książulo opublikował nowy filmik, w którym zrelacjonował wizytę w niedawno otwartym Hotelu Gołębiewskim w Pobierowie. Youtuber za jedną dobę pobytu dla trzech osób zapłacił 4843 zł, a za taką cenę oczekiwał wysokiego standardu. W apartamencie nie działała jednak klimatyzacja, a temperatura w środku wynosiła ponad 30 stopni Celsjusza. Książulo skarżył się także m.in. na utrudniony kontakt z obsługą i wodę w wannie, w której widać było osad. "Z jednej strony to zabawny materiał, słodko gorzki, polecam wątek lodu w wannie, (...) płakałam ze śmiechu przy próbie dodzwonienia się do recepcji" - komentuje nagranie Karolina Korwin-Piotrowska w instagramowym wpisie.

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Karolina Korwin-Piotrowska z mocnym wpisem po filmiku Książula

Filmik Książula wywołał u Karoliny Korwin-Piotrowskiej skrajne emocje. Jak przyznała, nie było jej wyłącznie do śmiechu. "To jest moloch wybudowany przy plaży, w którym temperatura w pokojach przekracza 30 stopni" - przekazała dalej. "Ktoś wydał pozwolenie na budowę tego hotelu, ktoś to zbudował, zarabia na tym, a woda w kranach zielona, albo tylko gorąca, albo zimna, ugotować się można, na recepcję nie ma się jak dodzwonić, za to wszędzie topiące się czekoladowe ciasteczka" - dodała. "Jakaś paranoja, cały materiał u @ksiazulo, który na szczęście nie jest opłaconym influencerem. Dlatego jest wiarygodny" - podsumowała wpis.

Hotel Gołębiewski zareagował na filmik Książula

Materiał Książula odbił się w mediach szerokim echem. Po jego publikacji i licznych krytycznych komentarzach przedstawiciele Dział Komunikacji Gołębiewski Holding zareagowali na filmik w rozmowie z portalem o2.pl. "Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona 'Książula' i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań. Podczas pobytu goście zgłosili problem z temperaturą w apartamencie, mimo iż wcześniej podobna usterka nie wystąpiła. Testy klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach, przeprowadzone przed udostępnieniem ich gościom, nie wykazały nieprawidłowości. Niezależnie jednak od temperatury panującej na zewnątrz, niespotykanej, a wręcz rekordowej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca" - przekazano.

"Jak wynika z materiału opublikowanego przez Książula, złożoność organizacyjna tak dużego obiektu była dostrzegalna także dla odwiedzającej nas ekipy. Traktujemy jednak tę sytuację jako ważny sygnał i wykorzystujemy ją do dalszego doskonalenia funkcjonowania hotelu. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim gościom jakości i komfortu odpowiadających standardom, z których słynie sieć Hoteli Gołębiewski" - możemy przeczytać.