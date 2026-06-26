Mikołaj "Bagi" Bagiński jest jednym z najpopularniejszych influencerów. Widzowie mogli go poznać dzięki programowi "Taniec z gwiazdami" - zwyciężył w 17. edycji show w duecie z Magdaleną Tarnowską. Polsat zdecydował się kilkukrotnie angażować go w swoje projekty. Miał okazję pojawić się na planie "Farmy". Niedługo później twórca internetowy rozpoczął własny format - "Farma Bagiego". Pierwszy odcinek szybko zniknął z YouTube'a, a w tle pojawiły się problemy związane z licencją i Telewizją Polsat. Influencer postanowił wydać oświadczenie, odnosząc się do sprawy. Wiadomo, co dalej z jego programem.

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Afera wokół programu Bagiego. Influencer zareagował i wydał oświadczenie

"Farma Bagiego" pojawiła się na YouTube, ale szybko zniknęła. Widzowie mogli zobaczyć informację, iż program została zablokowany w związku z naruszeniem praw autorskich, które zgłosiła firma Fremantle odpowiedzialna za licencje do formatu "Farma". To wzbudziło spore emocje, a wielu uważało, że to Telewizja Polsat zgłosiła roszczenia w tej sprawie. Jak wiadomo stacja kierowana przez Edwarda Miszczaka wykupiła prawa do emisji "Farmy". Bagi najwyraźniej porozumiał się zarówno z Fremantle, jak i z Polsatem, ogłaszając powrót swojego show - nowy odcinek widzowie zobaczą 27 czerwca.

"Oświadczenie. Telewizja Polsat, Fremantle i Mikołaj Bagiński doszli do porozumienia, dzięki któremu 'Farma Bagiego' wraca na YouTube'a. Mikołaj Bagiński dziękuje Telewizji Polsat i Fremantle za otwartość na rozmowy oraz możliwość wspólnego kontynuowania projektu" - przekazał na InstaStories influencer. "Telewizja Polsatu współpracuje z wieloma twórcami internetowymi, aktywnie i chętnie ich wspiera, podkreślając jednocześnie, że wszelkie działania muszą odbywać się zgodnie z zasadami" - dodał. Na jego relacji na Instagramie pojawiło się również zdjęcie z Edwardem Miszczakiem. "Lekko nie było, ale daliśmy radę" - napisał influencer.

Bagi wydał oświadczenie po aferze z PolsatemOtwórz galerię

Bagi zwrócił się do fanów. Przyznał, że ostatni czas był dla niego trudny

Na kanale nadawczym Bagiego na Instagramie pojawił się wpis, w którym przekazał fanom, że ma za sobą trudny czas. "To był dla mnie bardzo trudny czas, myślę, że jeden z najcięższych, serio. Nie wiem, jak komuś wytłumaczyć, co my tutaj tworzymy, jak opowiedzieć o tym, że od kilku lat codziennie wrzucam tu wszystko, co się u mnie dzieje. (...) Nie ma drugiej takiej społeczności w Polsce, ten tydzień chyba najbardziej mi to uświadomił" - przyznał Bagi.