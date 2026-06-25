Lara Gessler gościła w podcaście Żurnalisty. Tam stwierdziła, że zawód kucharza jest "seksi" i nie brakuje chętnych, którzy chcą zostać szefami kuchni. Później rozpoczęła swoje rozważania na temat pracy kelnerów w Polsce. Przemyślenia Lary jednak zaskakują. Przyznała, że obecnie niewiele osób decyduje się na karierę w tej branży, gdyż żyjemy w "kulcie sukcesu". Należy jednak zauważyć, że w zawodzie kelnera powszechne są umowy "śmieciowe" i wyzysk.

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Lara Gessler rozprawia o zawodzie kelnera. Zwróciła uwagę na podejście młodych osób do tego zawodu

Lara Gessler podczas rozmowy z Żurnalistą podjęła się tego, jak wygląda praca w gastronomii. Wspomniała również o zawodzie kelnera. - Zawód kelnera nadal nie ma swojej takiej kultury, bo nadal utknęliśmy jeszcze z tymi 70 osobami, które jeszcze żyją, które obsługują mojego wuja i w wielu takich retro miejscach. I wszyscy kochamy tych kelnerów. Uwielbiamy kelnerów, jak z "Zaklętych rewirów", którzy się kłaniają w pas, zamaszystym ruchem przecierają talerz, zanim ci go podadzą - stwierdziła.

Restauratorka zwróciła uwagę na to, że dziś żyjemy w "kulcie sukcesu". Przez to młodzi ludzie nie widzą swojej przyszłości w gastronomii, gdyż nie ma tam wielu opcji na rozwój zawodowy. - Lubimy to bardzo, ale z drugiej strony ze względu na to, że żyjemy w kulcie sukcesu - cokolwiek to oznacza - to młodzi ludzie nie widzą swojej kariery jako kariery kelnerskiej, bo to jest krótka kariera - w takim sensie, że tam nie ma drogi rozwoju niesamowitej, na pierwszy rzut oka - powiedziała, podkreślając, że wiele osób, decydując się na pracę kelnera, zakłada, że to praca tymczasowa, żeby dorobić.

Celebrytka przyznała, że zawód kelnera nie jest doceniany. Wyjaśnia, z czego to może wynikać. - Każdy ma wielkie ambicje, a to bycie kelnerem to takie - no chwile sobie pokelneruje, bo to takie jest śmieszne. Jeszcze brakuje takiej szkoły docenienia tego, co wokół tego może być. Może za jakiś czas po prostu ludzie się bardziej będą zgadzać świadomie na stabilne, zwykłe życie w piękny sposób. Bo to może być bardzo piękny zawód - powiedziała, na co Żurnalista przytaknął. - To jest bardzo piękny zawód - ocenił. - Musimy się jeszcze nauczyć tego, że gościnność i usługiwanie ludziom jest czymś pięknym, a nas nie poniża - dodała Gessler.

Lara Gessler mówi o pięknie zawodu kelnera. W tle najniższa krajowa i nienormowane godziny pracy

Nie da się jednak ukryć, że zawód kelnera nie jest łatwy. Właściciele lokali zmuszają kelnerów do pracy na tzw. "umowach śmieciowych" lub "na czarno". Na dodatek często słabo przy tym płacąc. Problemem jest również nienormowany czas spędzany w pracy. Należy zwrócić uwagę na wyzysk względem tej grupy. Trudno tu mówić o "pięknie zawodu", gdy często jest on niedoceniany.

W rozmowie z portalem Onet Kobieta głos zabrała kelnerka, mówiąc o trudach zawodu. - Nielimitowany czas pracy. Zmęczenie. Czasem ból nóg był tak silny, że nie mogłam zasnąć. No i niestabilność. Ta branża jest trudna. Dziś możesz mieć prestiż, zbierać najlepsze opinie w sieci, a za miesiąc zbankrutować . Trzeba mieć mocną psychikę, żeby pracować w gastronomii. Można naprawdę nieźle zarobić, ale praktycznie nie masz czasu dla siebie. Żyjesz jak chomik w kołowrotku - komentowała. Oczywiście są miejsca, gdzie kelnerzy są godnie traktowani, a ich pensja wyższa.