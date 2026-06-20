Magazyn "Forbes" opublikował najnowszy ranking 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W zestawieniu uwzględniono kobiety ze świata biznesu, mediów, kultury, sportu i internetu, które cieszą się największą rozpoznawalnością i realnie wpływają na swoich odbiorców. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. Iga Świątek, Justyna Steczkowska i Doda. Wysokie, czwarte miejsce zajęła Julia Wieniawa. Piosenkarka pochwaliła się osiągnięciem na swoim instagramowym profilu. Nie wszyscy pamiętają, że jakiś czas temu Wieniawa narzekała na ranking, twierdząc, że nie jest on miarodajny.

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Julia Wieniawa o zestawieniu "Forbesa". "Bardzo dziwi mnie ten ranking"

"Właśnie wyszedł nowy ranking ForbesWomen. W zeszłym roku miejsce ósme, a teraz hops na czwarte. A to wszystko dzięki wam. Dzięki waszemu wsparciu, zaangażowaniu, słuchaniu mojej muzyki i dmuchaniu w moje skrzydła. Dziękuję" - napisała piosenkarka na swoim kanale nadawczym na Instagramie. Oprócz tego zamieściła post, z którego wynika, że jej markę wyceniono na 233 mln zł. "Najpiękniejsze sukcesy przychodzą wtedy, gdy wiesz, że nie musisz nic nikomu udowadniać" - czytamy na grafice.

Trzy lata temu Wieniawa nie wypowiadała się zbyt pochlebnie na temat rankingu. Piosenkarka zajęła wówczas 14. miejsce. - Z całym szacunkiem dla "Forbes" i bardzo dziękuję - jest to dla mnie miłe i nobilitujące w jakiś sposób. Natomiast bardzo dziwi mnie ten ranking. Uważam, że on nie jest do końca miarodajny, ponieważ kilka lat temu byłam na czwartym miejscu, potem byłam na siódmym, a teraz jestem na 14. chyba. I to nie dlatego, że ja robię mniej, wręcz jest na odwrót. Tylko ja robię więcej wartościowych rzeczy. Mniej pokazuję się na ściankach, mniej udzielam wywiadów. Zeszłam do tyłu, jeśli chodzi o to celebryctwo - mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Ranking "Forbes". Kto znalazł się przed Julią Wieniawą?

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazła się Doda. Markę piosenkarki wyceniono na 270 mln zł. "Jestem w tym zestawieniu niezmiennie od 2006 roku i jest to moja najwyższa pozycja, co oznacza, że z wiekiem kobiety się tylko rozkręcają i idą po swoje" - pisała na Instagramie. Drugie miejsce zajęła Justyna Steczkowska. "Forbes" wycenił jej działalność na 288 mln zł. "To wy jesteście siłą stojącą za każdą piosenką, każdym koncertem i każdym marzeniem, które udało się zamienić w rzeczywistość" - dziękowała swoim fanom artystka. Pierwsze miejsce po raz kolejny zajęła Iga Świątek. Jej wartość medialna przekroczyła 1,55 miliarda złotych.