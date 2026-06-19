Księża starli się w sieci przez papierosa i kufel piwa. "Gorszysz brakiem roztropności"

Jezuita Grzegorz Kramer i ks. Daniel Wachowiak to duchowni, którzy od lat działają w sieci i aktywnie wykorzystują media społecznościowe do komentowania bieżących wydarzeń, dzielenia się refleksjami religijnymi oraz budowania relacji z odbiorcami. Ostatnio Kramer wrzucił wpis, który rozzłościł Wachowiaka. Poszło o... świętego z papierosem i picie piwa.

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Ostra wymiana zdań między duchownymi. "Gorszysz brakiem roztropności i umiaru"

Zaczęło się dosyć niewinnie. Kramer wrzucił do sieci zdjęcie św. Brata Alberta. "Dziś wspominamy Brata Alberta. Jest mi bliski w trzech kwestiach" - zaczął we wpisie. Duchowny wspominał jego pobyt w jezuickim nowicjacie, a także zmagania z depresją. Na zdjęciu św. Brat Albert trzyma w dłoni papierosa. "Nie wiem, czy wiecie, ale na łożu śmierci Albert poprosił o papierosa. Gdy bracia zebrali się nad umierającym, z oczywistego powodu byli smutni. Wtedy Albert miał powiedzieć: "Uspokójcie się, dajcie papierosa!". Zapalił, a potem zaraz umarł. Tak, ten święty palił papierosy. Nie palę papierosów, ale kocham zapalić fajkę. Absolutnie do tego nie namawiam" - napisał w dalszej części Kramer.

To wystarczyło, by zwrócić uwagę innego duchownego, ks. Daniela Wachowiaka. Na jego profilu na platformie X pojawił się krótki wpis nawiązujący do zdjęcia i słów Kramera. "Grzegorzu, jako proboszcz parafii Brata Alberta, słówko do ciebie. Ty, który podburzałeś innych przeciw mnie, gdy piłem piwo z parafianami, teraz przyklejasz papierosa świętemu. Nie, że nie jest to prawda. Prawda jest taka, że gorszysz brakiem roztropności i umiaru - i wtedy, gdy ja piłem piwo, i teraz, gdy podajesz grafikę z papierosem" - napisał. O co dokładnie mu chodziło?

Duchowny popijał na sylwestrze piwo z kufla z papieżem

Sytuacja, do której nawiązuje Wachowiak, miała miejsce w 2023 roku. Do sieci trafiło zdjęcie z sylwestrowego spotkania, na którym duchowny trzymał kufel z wizerunkiem papieża Benedykta XVI i pił z niego piwo. Fotografia szybko stała się przedmiotem licznych komentarzy. Jedni użytkownicy krytykowali takie zachowanie, inni stawali w obronie księdza.