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Julia von Stein nagle zdjęła perukę i pokazała prawdziwe włosy. Przecieramy oczy ze zdziwienia

Julia von Stein zrelacjonowała w sieci swoją wizytę u fryzjera. Na nagraniu, które zamieściła na YouTube, widać, jak ściąga perukę. Trzeba przyznać, że bez niej wygląda zupełnie inaczej.
Julia von Stein zdjęła perukę
Fot. Julia von Stein/YouTube

Julia von Stein zaistniała w sieci dzięki takim programom, jak "Królowe życia" oraz "Diabelnie boskie". Celebrytka słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Głośno było o niej również dlatego, że mając 29 lat, zdecydowała się na lifting całej twarzy. W sieci relacjonowała swoją przemianę. Celebrytka chętnie korzysta też z peruk. Teraz pokazała, jak wyglądają jej prawdziwe włosy. 

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Julia von Stein pokazała się bez peruki

Julia von Stein prowadzi konto na YouTubie, gdzie relacjonuje swoją codzienność. Na jednym z ostatnich nagrań pokazała wizytę w salonie fryzjerskim. Celebrytka pojawiła się tam w peruce - długich blond pasmach, które układały się w fale. Poinformowała, że jej naturalne włosy są jasne (mowa o tzw. mysim blondzie) i chciałaby je przefarbować na ciemny brąz. 

Przy tej nowej twarzy, przy tym, jak się teraz maluję, ja się nienawidzę w blondzie, ale być może mi się jeszcze twarz naprawi

- mówiła. 

Nim rozpoczęto koloryzację Julia von Stein zdjęła perukę i pokazała swoje naturalne włosy. Trzeba przyznać, że różnica była zauważalna. Prawdziwe włosy celebrytki nie były ani tak długie, ani tak gęste jak te z peruki. Ponadto włosy 30-latki wygladały na zniszczone. W rozmowie przyznała, że zniszczyła je doczepami, które jakiś czas temu zdjęła. 

Julia von Stein bez peruki. Tak wygla.dają jej włosyOtwórz galerię

Ostatecznie Julia von Stein zdecydowała się przyciemnić naturalne włosy. - Już nie jestem "głupią blondynką" - ogłosiła. Mimo że celebrytka wyglądała na zadowoloną z metamorfozy, na kolejnych ujęciach pojawiała się z inną peruką (również ciemną), która sprawiała, że jej fryzura wyglądała na dużo bardziej okazałą. Zdjęcia, na których widać prawdziwe włosy Julii von Stein znajdziecie w naszej galerii.

Julia von Stein zaręczona 

Julia von Stein pod koniec lutego przekazała radosne wieści. Jej partner poprosił ją o rękę. Celebrytka opublikowała na Instagramie serię kadrów, na których pozuje z ogromnym bukietem czerwonych róż i pierścionkiem z imponujących rozmiarów kamieniem. Jurorka "Shopping Queens" nie kryła swojego szczęścia. "Najważniejszy dzień w moim życiu" - podpisała fotografie. Więcej na ten temat TUTAJ.

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