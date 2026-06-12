Julia Wieniawa od lat prowadzi życie na najwyższych obrotach. 27-latka nieustannie angażuje się w kolejne przedsięwzięcia, z sukcesem łącząc karierę aktorską, muzyczną i działalność w mediach społecznościowych. Ostatnio postanowiła trochę zwolnić tempo. Obecnie przebywa w Grecji, gdzie korzysta z uroków słonecznej pogody, malowniczych krajobrazów i błogiego spokoju. Piosenkarka zatrzymała się w popularnym kurorcie. Cena za jedną noc w tym miejscu może przyprawić o zawrót głowy.

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Julia Wieniawa zatrzymała się w luksusowym hotelu. Greckie wakacje nie kosztują mało

Wieniawa swój grecki urlop spędza w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Cavo Tagoo Mykonos, położonym na malowniczej wyspie Mykonos. Ekskluzywny kompleks usytuowany jest na zboczu klifu, dzięki czemu goście mogą podziwiać zapierające dech w piersiach panoramy Morza Egejskiego oraz słynne zachody słońca.

Pobyt w takim miejscu wiąże się jednak ze sporym wydatkiem. Ceny za nocleg dla jednej osoby rozpoczynają się od ponad sześciu tysięcy złotych, choć ostateczny koszt zależy od wybranego standardu zakwaterowania. Najbardziej przystępną opcją jest apartament typu Junior Suite wyposażony w odkrytą wannę z hydromasażem - około sześć tysięcy złotych. Jeszcze większy luksus oferują pokoje z prywatnym basenem, za które trzeba zapłacić już ponad dziesięć tysięcy złotych za noc.

Julia Wieniawa nie lubi rozmawiać o pieniądzach. "To moja sprawa"

Wieniawa jest jedną z lepiej zarabiających gwiazd w Polsce. Jakiś czas temu dziennikarze TVN24 zapytali ją wprost, czy jest milionerką. - Mam ponad dwa miliony obserwujących na Instagramie, więc można powiedzieć, że jestem milionerką - żartowała. - Nie lubię za dużo o nich (pieniądzach - red.) rozmawiać. To też nie jest tak, że wstydzę się mówić o pieniądzach, ale nie lubię się chwalić tym, co mam, bo to moja sprawa - dodała dalej. Piosenkarka ujawniła również, w co inwestuje zarobione kwoty. - Inwestowanie w nieruchomości jest tym, na czym nie trzeba się jakoś bardzo znać. (...) Jak już osiągnęłam w życiu podstawę finansową w postaci nieruchomości i wiem, że nie muszę się o to martwić, to dopiero wtedy zaczęłam sobie pozwalać na dobra luksusowe - opowiadała.