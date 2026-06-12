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Kolejny poruszający gest Łatwoganga. Spełnił marzenie chorej na nowotwór Mai

O północy 12 czerwca na YouTube pojawił się utwór nagrany przez Łatwoganga i Maję Gadowską aka Majko. Piosenka "Wszystkie marzenia" szybko zyskała rozgłos.
Poruszający gest Łatwoganga. Spełnił marzenie chorej na nowotwór Mai. To zapowiedział
Fot. Instagram/@latwogang

Łatwogang zyskał sławę przede wszystkim dzięki charytatywnej transmisji, o której mówił cały świat. Influencer zdecydował się odpalić dziewięciodniowego streama, na którym bez przerwy słuchał piosenki Bedoesa i Mai Mecan - "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". W ten sposób chciał zebrać pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. Akcja przerosła jego oczekiwania - zebrał łącznie ponad 280 mln zł. Następnie przejechał rowerem całą Polskę, by zebrać fundusze na leczenie ośmioletniego Maksa. Teraz twórca internetowy zaskoczył, wydając piosenkę z Mają Gadowską aka Majko. To wzbudziło spore poruszenie w sieci.

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Łatwogang nagrał piosenkę z chorą na raka dziewczynką. Internauci już komentują

Po ostatniej akcji Łatwogang ogłosił, że robi sobie przerwę od internetu. Potrwała ona dwa tygodnie. Po tym czasie opublikował nagranie na Instagramie. - Witam was bardzo serdecznie na mojej przerwie w przerwie - ogłosił na nowym nagraniu. - Widzimy się dlatego, że jakiś czas temu poznałem dziewczynkę, Maję. Powiedziała mi ona, że jej marzeniem byłoby nagrać wspólną piosenkę. Dlatego tak też zrobiliśmy i nagraliśmy wspólną piosenkę - ujawnił. 

Premiera singla odbyła się w nocy z 11 na 12 czerwca - utwór opublikowano o północy. W teledysku, który nagrano przy szpitalnych łóżku, wystąpili Łatwogang i Maja Gadowska, a także Bagi i Magda Tarnowska. Internauci byli poruszeni gestem influencera. "Ten projekt to najpiękniejsze, co spotkało polski internet. Dziękujemy", "Uczyniliśmy dobrą osobę sławną. Dziękujemy, Piotrek", "Jesteś tak potężny w swojej skromności. Piękna inicjatywa" - pisali pod klipem na YouTube. 

 

Łatwogang nie tylko nagrał piosenkę. To ogłosił na Instagramie

Influencer na wspomnianym nagraniu, które pojawiło się w jego mediach społecznościowych, przekazał, że chce również pomóc Mai rozwinąć profil na TikToku. - O tej części filmiku Maja nie wie, że będzie. Niespodzianka. Maja chce również zostać tiktokerką, dlatego postanowiłem, że spróbuję jej trochę pomóc - mówił Łatwogang. Zapowiedział, że jeśli uda się wbić milion obserwujących na jej profilu na TikToku, jeszcze w tym roku przebiegnie 24 maratony w 24 dni. 

 

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