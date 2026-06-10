Sara James ma za sobą jeden z najważniejszych dni w życiu. Młoda wokalistka, która dała się poznać szerokiej publiczności dzięki zwycięstwu w programie "The Voice Kids", a później zachwycała widzów podczas Eurowizji Junior i amerykańskiego "America's Got Talent", świętowała swoje 18. urodziny. Artystka postanowiła uczcić wejście w dorosłość w gronie najbliższych i przygotowała przyjęcie, które wyraźnie nawiązywało do jej zainteresowań. Jak można zobaczyć na opublikowanych przez nią kadrach, motywem przewodnim wydarzenia była Japonia, a całość została dopracowana w najmniejszych szczegółach.

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Tak wyglądała osiemnastka Sary James. Piosenkarka wybrała tematykę Japonii

Impreza odbyła się w rodzinnych stronach wokalistki. Sara zadbała nie tylko o odpowiednią oprawę, ale także o efektowną stylizację. Na ten wyjątkowy wieczór wybrała długą suknię z ozdobnymi rękawami, którą połączyła z błyszczącymi szpilkami i starannie wykonanym makijażem. Uwagę zwracała również fryzura składająca się z dwóch długich warkoczy. Na stołach pojawiły się przysmaki inspirowane kuchnią japońską, w tym sushi i matcha, a zwieńczeniem przyjęcia był imponujący tort. Wszystko wskazuje na to, że solenizantka spędziła ten wieczór dokładnie tak, jak sobie wymarzyła.

Sara James skończyła 18 lat. "Nie mogę uwierzyć"

Po zakończeniu uroczystości Sara podzieliła się z fanami osobistym wpisem, w którym nie kryła wzruszenia. "Nie mogę uwierzyć, że mam 18 lat" - zaczęła. "Mam takie poczucie jakbym czekała na ten moment od zawsze, a teraz kiedy to już się wydarzyło, czuję się jakoś nierealnie. Jestem wdzięczna za wszystkich ludzi, których mam wokół siebie. Tak cudownie było zobaczyć was wszystkich razem, dziękuję. Jak ktoś mnie zna, to wie, że od zawsze miałam fazę na wszystko co różowe i japońskie więc urodzinki oczywiście w pełni w stylu japońskim. Dziękuję za to, że w moje urodziny poczułam się wyjątkowo. Kocham was całym sercem. Dzisiaj mam urodziny i zaczynam nowy rozdział" - czytamy w sieci. Trudno o lepszy sposób na rozpoczęcie nowego etapu życia. ZOBACZ TEŻ: Sara James zaskoczyła w blondzie na studniówce. Ekspert nie ma złudzeń. "Odważny odcień"