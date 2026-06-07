Sandra Kubicka regularnie dzieli się na Instagramie kulisami swojego życia prywatnego. Tym razem uwagę internautów przyciągnęły zdjęcia i relacje opublikowane przez modelkę podczas wizyty na polu golfowym. Wszystko wskazuje na to, że nie spędzała tego czasu sama.

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Sandra Kubicka pokazała rodzinny wypad na golfa. Towarzyszył jej syn i nowy partner

Od pewnego czasu celebrytka nie ukrywa, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. W mediach społecznościowych regularnie publikuje materiały, na których można zauważyć Adama - mężczyznę, z którym jest obecnie związana. Przypomnijmy, że Zaorski to przedsiębiorca związany z Trójmiastem. Był współzałożycielem oraz prezesem platformy CornerApp, a w przeszłości pracował również dla Revoluta i Market One. Obecnie rozwija swoją karierę w TikToku, gdzie odpowiada za wdrażanie rozwiązań z zakresu social commerce. Para coraz chętniej pokazuje wspólne chwile, a ich relacja zdaje się rozwijać bardzo dynamicznie.

Podczas ostatniego wypadu na pole golfowe Kubicka opublikowała zdjęcie, na którym można było dostrzec również jej syna Leosia, którego doczekała się z Aleksanderem Milwiw-Baronem. Wśród obserwatorów szybko pojawiły się przypuszczenia, że chłopiec miał już okazję poznać nowego partnera swojej mamy.

Adam jest miłośnikiem sportu. Szczególnie interesuje się golfem i tenisem, dlatego wspólna aktywność na polu golfowym nie była dla fanów dużym zaskoczeniem. Kadr z wypadu na golfa zobaczycie w naszej galerii:

Sandra Kubicka pokazała rodzinny wypad na golfa. Towarzyszył jej syn i nowy partner Otwórz galerię

Sandra Kubicka szczęśliwa u boku nowego partnera. W sieci pojawia się coraz więcej wspólnych zdjęć

W ostatnich tygodniach Sandra i Adam coraz częściej dzielą się w sieci fragmentami swojej codzienności. Wszystko zaczęło się od opublikowania romantycznego zdjęcia przedstawiającego splecione dłonie. Niedługo później modelka pokazała nagranie, na którym tańczy z ukochanym podczas wesela Dominika Dudka. Również Adam nie stroni od publikowania wspólnych momentów. Na jednej z relacji pochwalił się śniadaniem przygotowanym przez Sandrę. "Wskażcie lepszą dziewczynę, poczekam" - napisała Kubicka.