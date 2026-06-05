Powrót na stronę główną

Najpierw Bedoes, teraz Szpaku. Do sieci trafił nowy diss na raka. "Popłakałem się jak dziecko"

Akcja Łatwoganga dobiegła końca, ale wsparcie dla dzieci walczących z nowotworami nie ustaje. Do sieci trafił właśnie utwór, którego twórczamo są Szpaku i podopieczna Fundacji Cancer Fighters Na.tiii.
Szpaku, _na.tiii_, Cancer Fighters - Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)
Youtube.com/GUGULABEL

26 kwietnia akcja zapoczątkowana przez Łatwoganga dobiegła końca. Influencer przez dziewięć dni słuchał nagranego przez Bedoesa i 11-letnią Maję Mecan utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" i zbierał pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. W zbiórkę zaangażowało się mnóstwo znanych osób. Teraz do sieci trafił nowy utwór, który także ma zwiększyć świadomość na temat chorób nowotworowych wśród dzieci i wesprzeć działania fundacji pomagającej najmłodszym pacjentom. 

Zobacz wideo Fabijański o zbiórce Łatwoganga. "Istotne jest, żeby teraz..."

Szpaku i Na.tiii nagrali piosenkę, która poruszyła internautów

Nową piosenkę pt. "Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)" nagrali Szpaku i podopieczna fundacji Cancer Fighters Na.tiii. - Jestem Natalia i choruję od sześciu lat. Wygram to - słyszymy na początku utworu. - Łez ocean przepłynęłam, żeby śpiewać. Siostra oddała szpik mi, jak rak mnie zabierał. A przed chwilą odszedł dziadek. To dla niego ten kawałek. I dla dzieciaków takich jak ja. Na polu bitwy od paru lat - śpiewają Natalia i Szpaku w dalszej części. Producentem wykonawczym albumu, na którym prawdopodobnie będą pojawiać się kolejne utwory, jest Bedoes. Jak czytamy pod nagraniem, cały dochód z utworu zostanie przeznaczony na Fundację Cancer Fighters. 

Pod wideoklipem do piosenki szybko zaroiło się od komentarzy. "Jeden z tych raperów, który tak umie przekazać emocje i robi to w dobrym celu. Ogromny szacunek Szpaku!", "Mam ciary już po pierwszym fragmencie tego utworu", "Popłakałem się jak dziecko. To jest po prostu arcydzieło. Nati, nie poddawaj się. Wygrasz to" - czytamy. Za warstwę muzyczną utworu odpowiada Kubi Producent.

Szpaku wzruszył fanów. Historia jego wujka daje nadzieję chorym dzieciom

Tuż po premierze nowego utworu kilka słów na jego temat przekazał również sam Szpaku. Na Instagramie przypomniał fanom historię swojego wujka Ireneusza. "Poznajcie mojego wujka Irka. (...) Rapowałem o nim w numerach, więc uznałem, że czas, abyście go poznali" - napisał.

W opublikowanym nagraniu mężczyzna opowiedział o swoich zmaganiach z nowotworem. Ireneusz miał guza w jamie brzusznej. - Przeżyłem naprawdę ciężkie chwile. Jestem przekonany, że każdy z was to przeżywa. Jestem też przykładem na to, że można z tego wyjść - powiedział. Jak podkreślił, chciał podzielić się swoją historią, by dodać otuchy dzieciom mierzącym się z podobnymi problemami zdrowotnymi. "Jesteś prawdziwym bohaterem i człowiekiem honoru, jestem dumny, że jesteśmy rodziną" - podsumował Szpaku.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 "Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą"

Quiz: Taylor Swift czy Wisława Szymborska? Rozpoznasz autorkę po fragmencie utworu? Daj się zaskoczyć!
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji