26 kwietnia akcja zapoczątkowana przez Łatwoganga dobiegła końca. Influencer przez dziewięć dni słuchał nagranego przez Bedoesa i 11-letnią Maję Mecan utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" i zbierał pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. W zbiórkę zaangażowało się mnóstwo znanych osób. Teraz do sieci trafił nowy utwór, który także ma zwiększyć świadomość na temat chorób nowotworowych wśród dzieci i wesprzeć działania fundacji pomagającej najmłodszym pacjentom.

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Szpaku i Na.tiii nagrali piosenkę, która poruszyła internautów

Nową piosenkę pt. "Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)" nagrali Szpaku i podopieczna fundacji Cancer Fighters Na.tiii. - Jestem Natalia i choruję od sześciu lat. Wygram to - słyszymy na początku utworu. - Łez ocean przepłynęłam, żeby śpiewać. Siostra oddała szpik mi, jak rak mnie zabierał. A przed chwilą odszedł dziadek. To dla niego ten kawałek. I dla dzieciaków takich jak ja. Na polu bitwy od paru lat - śpiewają Natalia i Szpaku w dalszej części. Producentem wykonawczym albumu, na którym prawdopodobnie będą pojawiać się kolejne utwory, jest Bedoes. Jak czytamy pod nagraniem, cały dochód z utworu zostanie przeznaczony na Fundację Cancer Fighters.

Pod wideoklipem do piosenki szybko zaroiło się od komentarzy. "Jeden z tych raperów, który tak umie przekazać emocje i robi to w dobrym celu. Ogromny szacunek Szpaku!", "Mam ciary już po pierwszym fragmencie tego utworu", "Popłakałem się jak dziecko. To jest po prostu arcydzieło. Nati, nie poddawaj się. Wygrasz to" - czytamy. Za warstwę muzyczną utworu odpowiada Kubi Producent.

Szpaku wzruszył fanów. Historia jego wujka daje nadzieję chorym dzieciom

Tuż po premierze nowego utworu kilka słów na jego temat przekazał również sam Szpaku. Na Instagramie przypomniał fanom historię swojego wujka Ireneusza. "Poznajcie mojego wujka Irka. (...) Rapowałem o nim w numerach, więc uznałem, że czas, abyście go poznali" - napisał.

W opublikowanym nagraniu mężczyzna opowiedział o swoich zmaganiach z nowotworem. Ireneusz miał guza w jamie brzusznej. - Przeżyłem naprawdę ciężkie chwile. Jestem przekonany, że każdy z was to przeżywa. Jestem też przykładem na to, że można z tego wyjść - powiedział. Jak podkreślił, chciał podzielić się swoją historią, by dodać otuchy dzieciom mierzącym się z podobnymi problemami zdrowotnymi. "Jesteś prawdziwym bohaterem i człowiekiem honoru, jestem dumny, że jesteśmy rodziną" - podsumował Szpaku.