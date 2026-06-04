Hilde Lynn Helphenstein przez lata budowała rozpoznawalność jako jedna z najbardziej znanych komentatorek świata sztuki w mediach społecznościowych. Pod pseudonimem Jerry Gogosian zdobyła wierne grono odbiorców, publikując ironiczne komentarze, memy i kulisy funkcjonowania branży artystycznej. Jej profil śledziły tysiące osób związanych z galeriami, kolekcjonerstwem i rynkiem sztuki. Teraz zagraniczne media przekazały tragiczną wiadomość o śmierci 40-letniej influencerki. Jej ciało odnaleziono 31 maja w jednym z ekskluzywnych hoteli w Sao Paulo w Brazylii.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn zmieniła zapisy w testamencie? Mówi wprost

Szokująca śmierć znanej influencerki. Jej ciało znaleziono w Brazylii

Jak wynika z medialnych doniesień, 40-latka przebywała w Brazylii od pewnego czasu, a jednym z powodów wyjazdu miał być zabieg medycyny estetycznej. Alarm wszczęto po tym, jak nie udało się nawiązać z nią kontaktu. Po wejściu do hotelowego pokoju obsługa natrafiła na niepokojącą sytuację i wezwała służby ratunkowe. Mimo szybkiej reakcji lekarzy, nie udało się już pomóc influencerce. Według zagranicznych źródeł w pomieszczeniu miały znajdować się leki wydawane na receptę, pusta butelka po alkoholu oraz potłuczone szkło. Dodatkowo śledczy analizują informacje dotyczące incydentu, do którego miało dojść dzień wcześniej na terenie hotelu.

40-letnia influencerka nie żyje. Fani są w rozpaczy

Śmierć Helphenstein wywołała ogromne poruszenie w środowisku artystycznym. Influencerka przez lata rozwijała swoją działalność, prowadząc nie tylko popularne konto w mediach społecznościowych, ale również podcast i autorski newsletter poświęcony sztuce. W ostatnich miesiącach mówiła o nowych planach zawodowych i stopniowym odchodzeniu od stworzonej przez siebie internetowej kreacji. Szczególnego znaczenia nabrało także jej ostatnie nagranie opublikowane zaledwie kilka dni przed śmiercią. "Myślę, że to zdrowe. Dlatego zachęcam cię, żebyś po prostu zatrudniła wizażystkę, zrobiła sobie fryzurę i kupiła sobie piękny szal, najlepiej kaszmirowy albo tkany w Peru, coś ładnego" - mówiła do obserwatorów. Oficjalna przyczyna śmierci nie została dotąd ujawniona. Śledczy nadal badają sprawę.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.