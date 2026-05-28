Marianna Schreiber to jedna z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek. Do show-biznesu trafiła dzięki występowi w "Top Model", gdzie opowiadała, że jest żoną polityka PiS - Łukasza Schreibera, a do show przyszła w tajemnicy przed nim. Później głośno było o niej, bo rozstała się z mężem, chciała być polityczką, a ostatecznie wylądowała w walkach typu freak fight. W mediach mówi się też o jej miłosnych perypetiach. Celebrytka chyba znów chciała, żeby o niej pisano, bo zabrała na ściankę mężczyznę, który prawdopodobnie jest jej nowym partnerem.

Marianna Schreiber przez dekadę była żoną Łukasza Schreibera, z którym doczekała się córki. Małżonkowie rozwiedli się w 2025 roku. W tym czasie Schreiber była w burzliwych związkach z Piotrem Korczarowskim oraz z Przemysławem Czarneckim. Tego ostatniego celebrytka oskarżała publicznie o przemoc, z kolei syn polityka twierdził, że to on jest ofiarą (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ).

Teraz celebrytka prawdopodobnie jest w kolejnym związku. 27 maja pojawiła się na imprezie zorganizowanej z okazji otwarcia nowej kliniki medycyny estetycznej. Na ściance pokazała się z niejakim Szymonem, który działa w sieci pod nazwą "politykasiwego". Oboje pozowali do zdjęć i okazywali sobie czułości w obecności fotoreporterów (najpierw trzymali się za ręce, a później się po nich gładzili).

Schreiber na tę okazję założyła krótką błyszczącą sukienkę wykończoną piórami. Kreacja odsłaniała też jej ramiona i dekolt. Całość uzupełniał mocny makijaż. Towarzysz kontrowersyjnej celebrytki pozował z kolei do zdjęć w ciemnych spodniach i czarnej koszuli oraz sportowych butach.

Marianna Schreiber znowu wchodzi w politykę. Tym razem chce zostać prezydentem Krakowa

Marianna Schreiber już nie raz sugerowała, że chce zrobić karierę w polityce. Jeszcze do niedawna miała zwojować kraj z partią "Mam dość". Temat jednak upadł, ale aspiracje pozostały. Teraz celebrytka ogłosiła, że wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Schreiber już publikuje swoje postulaty w sieci. Zapowiada darmową komunikację miejską, a także koniec Strefy Czystego Transportu. Jej hasłem jest: "Polskość to normalność".