Matylda Damięcka opublikowała z okazji Dnia Matki wyjątkową serię grafik, która wywołała ogromne poruszenie wśród internautów. Graficzka udostępniła na swoich profilach społecznościowych aż 20 ilustracji poruszających temat macierzyństwa, emocji kobiet oraz codziennych relacji rodzinnych.

Jedna z grafik to nawiązanie do jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł w historii sztuki - fresku "Stworzenie Adama" autorstwa Michała Anioła. Artystka zastąpiła słynną scenę spotkania dłoni Boga i człowieka obrazem pełnym czułości. Na ilustracji widzimy małą rączkę niemowlęcia wyciągniętą w stronę dłoni kobiety. Szczególną uwagę przyciąga symboliczny detal umieszczony na serdecznym palcu kobiety. Zamiast obrączki czy pierścionka zaręczynowego pojawia się dziecięcy smoczek w jasnoniebieskim kolorze. Ten prosty element staje się mocnym symbolem macierzyństwa i więzi między matką a dzieckiem.

Inna grafika porusza temat presji związanej z wyglądem kobiet po porodzie. Damięcka zestawiła ze sobą dwa rysunki kobiecego ciała. Pierwszy, podpisany "Z FILTREM", przedstawia idealnie gładką sylwetkę. Drugi - "BEZ FILTRA" - pokazuje ciało takim, jakie jest naprawdę: z rozstępami, blizną po cesarskim cięciu i zmianami po karmieniu piersią.

W ten sposób Matylda Damięcka zwraca uwagę na nierealistyczne standardy piękna, z którymi mierzy się wiele kobiet. Pokazuje, że ślady pozostawione przez ciążę i macierzyństwo nie są powodem do wstydu, lecz dowodem siły i doświadczenia stworzenia nowego życia.

Matylda Damięcka poruszyła internautów. Jej grafiki na Dzień Matki wywołały lawinę emocji

Publikacja wywołała ogromne emocje wśród internautów. W komentarzach pojawiło się wiele wzruszających opinii i podziękowań za szczery oraz autentyczny przekaz. "Jakie to prawdziwe. Matylda i jej nieprzeciętny umysł", "Mocne jak zwykle", "Popłakałam się, oglądając to" - pisali internauci na Instagramie.