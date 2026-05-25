Łatwogang angażuje się w działania charytatywne. Po sukcesie zbiórki na fundację Cancer Fighters zorganizował kolejną. Influencer wyruszył z Zakopanego do Gdańska, a podczas trasy prosił o fundusze na rzecz ośmioletniego Maksa, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Łatwogang uzbierał 12 milionów złotych przed zakończeniem trasy i zgromadził także 3,5 mln zł dla chorego Adama. Na tym jednak nie poprzestał. Ruszyła kolejna zbiórka na leczenie dwuletniego Wojtka. Chłopcy również zmagają się z dystrofią mięśniową Duchenne'a, a więc genetyczną chorobą, która charakteryzuje się postępującym zanikiem mięśni. Wiele osób skomentowało działania influencera.

Ksiądz Grzegorz Kramer zabrał głos. "Dzieje się piękna sprawa"

Ksiądz Grzegorz Kramer, który aktywnie działa w serwisach społecznościowych, opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie Łatwoganga i ośmioletniego Maksa. W opisie kadru duchowny wyjawił, co sądzi o inicjatywie influencera. Nawiązał do polityki. "Przez weekend media próbowały nam wmówić, że kłótnie polityków to najważniejsza sprawa pod słońcem. Oni stworzyli sobie świat, w którym kłócą się o naszą uwagę, czyli głosy, czyli władze i pieniądze. A w 'tle' dzieje się piękna sprawa. Samotny wojownik pędzi po pieniądze dla innych. Po te pieniądze, które kłócący się zabierają tym, którym mogłyby uratować życie" - napisał.

W dalszej części publikacji ksiądz Grzegorz Kramer zwrócił się do Łatwoganga. "I tak od setek lat, krzykacze zabierają, Cisi Bohaterowie zbierają. Piotr, szacun za twoje serce i wrażliwość" - skwitował w mediach społecznościowych.

Spotkała Łatwoganga podczas trasy. Tak się zachowywał

Porozmawialiśmy z mieszkanką Myślenic, która miała okazję spotkać Łatwoganga podczas jego trasy. Wyjawiła nam, jak się zachowywał. - Oglądałam transmisję na żywo i poznałam okoliczne miejscowości. Zobaczyłam, że przybliża się do ulicy obok mojego domu w Myślenicach. Szybko wybiegłam na zewnątrz, krzycząc do rodziców, żeby dołączyli się do dopingu. Na miejscu czekało już trochę osób, a atmosfera była niesamowita. W tle słychać było krzyki. To była chwila, w której czułam, że wspólnie robimy coś dobrego. Zaskoczyło mnie to, że witał się z wszystkimi. Bardzo to cenię - przekazała Plotkowi.