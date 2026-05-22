Łatwogang angażuje się w akcje charytatywne. Po sukcesie zbiórki na fundację Cancer Fighters influencer nie zwalnia tempa i organizuje kolejną pomoc. Łatwogang jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska, a podczas trasy zbiera pieniądze dla ośmioletniego Maksa, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Jest to ciężka, genetyczna choroba charakteryzującą się postępującym zanikiem mięśni. Po niecałych dwóch godzinach influencer zebrał ponad milion złotych. Akcja trwa, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.

REKLAMA

Zobacz wideo Firmy wpłacają na cele charytatywne. Mają w tym ukryty cel?

Łatwogang napotkał problemy podczas trasy. Nie wszystko wyszło idealnie

Łatwogang podczas swojej rowerowej trasy z Zakopanego do Gdańska napotkał sporo problemów technicznych. Influencer nie mógł ustawić przerzutek w rowerze, a dodatkowo zawodził go GPS. Sytuację utrudnił także brak internetu, w efekcie przez krótki czas nie było z nim kontaktu. Sporym wyzwaniem okazało się również poprawne ustawienie siodełka, które było kluczowe do komfortowej jazdy. Na szczęście Łatwogang mógł liczyć na ogromne wsparcie ekipy, która czekała na niego na trasie i ruszyła z pomocą. Podczas przymusowych przerw związanych z naprawianiem usterek technicznych pomagali mu też obcy ludzie, którzy mu kibicowali. W momencie publikacji artykułu Łatwogangowi udało się zebrać ponad 1,4 mln zł.

Łatwogang Otwórz galerię

Łatwogang mobilizuje fanów do wpłat. Taki ma plan. "Zobowiązuję się oficjalnie"

Jeszcze przed rozpoczęciem live'a Łatwogang wyjawił, jaki dokładnie ma plan działania - Zobowiązuję się oficjalnie, że jeśli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem - z Gdańska do Zakopanego - stwierdził w mediach społecznościowych. Influencer może liczyć na szeroki odzew ze strony internautów, którzy na bieżąco komentują jego streama. "Co za piękna akcja", "Masz bardzo dobre serce", "Trzymam kciuki, żeby udało się zebrać całą kwotę", "Sukces gwarantowany", "Łatwogang ponownie tworzy historię", "Wpłacone", "Powodzenia", "Jestem pod wrażeniem" - czytamy w mediach społecznościowych.