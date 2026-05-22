Łatwogang ruszył z nową zbiórką. Niebywałe, ile zebrał w niecałą godzinę

Łatwogang nie zwalnia tempa. Po zbiórce na dzieci chorujące na nowotwór influencer postanowił kontynuować działania charytatywne. - W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę naraz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa - mówił w mediach społecznościowych. Ośmiolatek, którego chce wspomóc Łatwogang, zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a - ciężką, genetyczną chorobą charakteryzującą się postępującym zanikiem mięśni. - Zobowiązuję się oficjalnie, że jeśli uda się zebrać te 12 milionów złotych przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem - z Gdańska do Zakopanego - mówił. Transmisja na żywo wystartowała 22 maja.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego firmy wspierały Łatwoganga?

Łatwogang z nową zbiórką. Wsiadł na rower i przemierza Polskę

Kolejna zbiórka Łatwoganga rozpoczęła się po godzinie 16. Na początku transmisji na żywo influencer spotkał się z Maksem. Ośmiolatek opowiadał o swoich pasjach oraz ulubionym klubie - FC Barcelonie. Skorzystał z okazji i pozdrowił Roberta Lewandowskiego. Niedługo później Łatwogang wskoczył na rower i rozpoczął podróż do Gdańska. Podczas trasy towarzyszy mu policja. - Wielkie podziękowania, że za mną jadą. To bardzo miłe - mówił. Po niecałej godzinie jazdy na rowerze influencer zebrał ponad pół miliona złotych. [AKTUALIZACJA: chwilę po godz. 18.00 na liczniku wybił milion złotych). Zdjęcia z transmisji na żywo znajdziecie w naszej galerii.

Galeria ŁatwogangOtwórz galerię

Łatwogang zaapelował do fanów. "Traktujmy mnie jak każdego z nas"

Po finale zbiórki na fundację Cancer Fighters Łatwogang udzielił wywiadu dla radiowej Jedynki. Influencer zwrócił się do wszystkich z jedną prośbą. - Nie chcę absolutnie mieć żadnego wydźwięku po tym wszystkim jako jakaś osoba, nie zależy mi na tym, nie chcę, zbierajmy po prostu dla dzieciaków. Jest świetnie. Mamy cud. Wielka prośba, traktujmy mnie jak każdego z nas, bo jestem taki sam, jak każdy z nas, jesteśmy wszyscy równi, a jedynymi bohaterami, którzy są ponad wszystkich, są mali wojownicy. Tylko o nich, uważam, że mówmy jako o osobach, które zrobiły coś wielkiego - podkreślał.